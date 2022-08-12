Alman menajer, gazetecilerin sorduğu bazı sorular karşısında sakinliğini koruyamadı.

Jurgen Klopp, Crystal Palace maçı öncesi basın toplantısında takımının Fulham'a karşısında yavaş bir başlangıç yaptığı gerekçesiyle eleştirildi.

Alman menajer, Palace maçında nasıl mücadele edeceklerine dair duydukları karşısında hüsrana uğradı.

Liverpool'un, Premier Lig açılış maçında beklenenden çok uzak olması, Klopp'un takımının tutumunu sorgulamasına neden oldu.

Fulham, Liverpool'a karşı üstün bir oyun sergiledi ve Kırmızılar'a karşı birçok sıkıntı çıkardı.

Özellikle Aleksandar Mitrovic, tehlikeli bir görüntü çizerken Liverpool taraftarlarını geleceğe yönelik şimdiden düşündürdü.

Liverpool, yeni transfer Darwin Nunez'den iyi bir performansla aldı, ancak Craven Cottage'dan üç puanı alamadı.

Klopp neden soğukkanlılığını kaybetti?

Klopp'un maç öncesi basın toplantısında bir gazeteci, takımının hafta sonundan itibaren "yavaş başlaması" ile ilgili bir soru sordu ve bu Alman menajeri açıkça rahatsız etti.

Alman hoca, "Bu gerçekten çok aptalca bir soru. Bu soruyu sorarak neyi kastediyorsun ki?" dedi.

Gazeteci, bunun belki de geçen sezonun sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlayan bir model olduğunu öne sürdü ve Klopp şu yanıtı verdi:

"Sonlara doğru, bunu karşılaştıramazsınız.

"Ne güzel hayatınız varmış sizin ya! 55 maç sonra bana 'Bu yavaş bir başlangıçtı' diyorsunuz.

"Siz gerçekten ne istiyorsun ki?

"Bunlar tamamen farklı durumlar ve Fulham maçı, sadece sezonun ilk mücadelesiydi."

Klopp hava durumu hakkında ne dedi?

Liverpool, İngiltere'de sıcaklık 35 dereceden düştüğünde pazartesi gecesi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Klopp'a bunun takımının performansını nasıl etkileyeceği sorulduğunda, "Gece oynamak çok daha iyidir, ancak Crystal Palace için de aynı avantaj olacak.

"Elbette çok daha rahat bir şekilde oynamak için önemli bir konu" dedi.

Soruyu soran gazeteci, Liverpool'un 'fikstürden yardım aldığını' öne sürdü, bu soru da Klopp'u adeta öfkeden deliye döndürdü:

"Bundan çıkardığın şey gerçekten bu mu?

"Bu onu adil bir rekabet haline getiriyor. Biz gece oynamak zorunda kalırsak ve Crystal Palace sıcakta oynamak zorunda kalırsa bu gerçek avantaj bu olur.

"Yani bu sadece bir gece maçı olacak, bu kadar."

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