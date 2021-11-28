Liverpool Menajeri Jürgen Klopp: Everton maçlarını pek sevmiyorum

Hafta sonunda Southampton'ı 4-0 mağlu eden Liverpool'u hafta içinde büyük bir maç bekliyor.

Kırmızılar, hafta içinde çarşamba gecesi Merseyside derbisinde Everton ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'tan ise derbi ile alakalı ilginç bir çıkış geldi.

Ne söylendi?

Maç yoğunluğundan şikâyet eden Klopp, Southampton galibiyetinden sonra Sky Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Her zaman tamamen farklı bir oyun, bu yüzden oyunun yoğunluğunu gerçekten çok sevmiyorum. Bu benim için çok fazla.

"Fiziksel futbolu seviyorum, bununla bir sorunum yok, biz onu oynuyoruz, diğer takımlar bunu oynuyor ama Everton maçları çok daha fazla fiziksel oluyor. Bu yüzden, dürüst olmak gerekirse yılın en sevdiğim maçı olduğunu söyleyemem.

Geçen sezonki derbilerde neler oldu?

Klopp'un Merseyside derbisi hakkındaki olumsuz yorumları, muhtemelen iki taraf arasında geçen yıl ekim ayında Goodison Park'ta oynanan ve 2-2 biten maçtan besleniyor.

Liverpool, söz konusu derbide Jordan Pickford'un müdahalesinin ardından 2020-21 sezonunun geri kalanında Virgil van Dijk'i kaybetti.

Ayrıca Richarlison, kırmızı kart gördüğü pozisyonda Thiago'nun sakatlanmasına sebep olmuştu.

Everton, Anfield'daki maçta ise sürpriz bir şekilde 2-0 kazanmıştı.

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