Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Diogo Jota'nın sakatlığını açıkladı

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Diogo Jota'nın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Inter'e karşı ayak bileği bağından sakatlandığını söyledi.

Yıldız futbolcı, çarşamba gecesi San Siro'da 45. dakikada oyundan alındı ​​ve yerine Roberto Firmino oyuna girdi.

Kırmızılar, uzun zaman sonra tam kadro olmanın tadını çıkarıyordu fakat bu kısa sürdü.

Ne söylendi?

Klopp, BT Sport'a verdiği demeçte konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Jota'nın ayak bileği bağındaki sakatlığı dışında her şeyden memnunum.

"Oynamaya devam edebilirdi, bu iyiye işaret olabilir. Fakat devre arasında ayak bileği şişmişti. Bu yüzden değişiklik yapmak zorunda kaldık."

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Liverpool, Jota'nın bu sezonki katkılarından dolayı endişe duyabiliir, ancak onun yokluğunda da iyi oynuyor olmaları, umut verici.

Kırmızılar, Inter'e karşı ikinci yarıda iki gol atarak 2-0 kazandı ve ilk golü atan Firmino'ydu.

Klopp, "Çocukların tepki verme şekli mükemmeldi" dedi.

"Hepsi oynamak istiyor. Jordan Henderson'ın bugünkü performansına ve sonradan giren Naby Keita'ya tüm saygım var. Luis Diaz da öyle. Hepsi çok yardımcı oluyor.

"Firmino'nun oyuna girmek için zamana ihtiyacı vardı çünkü en zor alanlarda topları aldı. Golü attıktan sonra öz güvenini tekrar görebiliyordunuz ve aniden topu tekrar kontrolümüze aldık."

Liverpool'u ne bekliyor?

Cumartesi günü Premier Lig'de Norwich City'i konuk edecek olan Kırmızılar, 23 Şubat'ta ise Leeds United'ı ağırlayacak.

Jürgen Klopp'un ekibi, 27 Şubat'ta Carabao Cup finalinde Chelsea ile karşılaşacak.

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