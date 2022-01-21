Liverpool, perşembe gecesi Carabao Cup yarı final rövanş mücadelesinde Arsenal'i 2-0 mağlup ederek 13. Lig Kupası finalin ulaştı.

Zorlu karşılaşmada iki gol atan Liverpool'un forveti Diogo Jota, Jürgen Klopp'tan övgüyü aldı.

Portekizli futbolcu, Liverpool menajeri tarafından "dünya çapında" olarak nitelendirildi.

Ne söylendi?

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Klopp, şunları söyledi:

"İki harika gol attık. Diogo Jota yanıyor.

"Kulübe geldiğinde bize büyük ölçüde yardım edeceğinden tamamen emindik.

"Burada bir adım daha yükseldi ve gerçekten dünya çapında bir forvet haline geldi."

Klopp, takımının genel performansını da şu sözlerle yorumladı:

"Soyunma odasındaki ruh hali çok iyi. Zor maç, zor zamanlar ama çocuklar olağanüstüydü.

"İlk yarı Arsenal canlı başladı, sonra sakinleştik, iyi futbol oynadık ve bol bol pozisyon bulduk. İkinci yarı da benzer şekildeydi."

Jota, Liverpool'u sırtlamaya devam ediyor

Emirates'te Arsenal'e karşı iki gol atan Diogo Jota, son maçlarda Liverpool'un en golcü oyuncusu olmayı başardı.

25 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunda tüm turnuvalarda 27 maçta 14 kez fileleri havalandırdı ve son zamanlardaki çıkışıyla, Afrika Uluslar Kupası'nda olan Mohamed Salah ile Sadio Mane'nin yokluğunda iyi iş çıkardı.

Klopp'un tarafı pazar günü Selhurst Park'ta Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Jota, Londra'da da takımın en büyük kozu olacak.

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