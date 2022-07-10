Kırmızılar, 2021-22 sezonunda Avrupa rekabetinde yollarının kesiştiği Uruguaylı forvete büyük yatırım yaptı.

Liverpool Menajeri Juügen Klopp, Darwin Nunez'e "âşık olduğunu" ve Uruguaylı forvetin 64 milyon sterlin harcamaya değer olduğuna karar verdiğini açıkladı.

23 yaşındaki yetenekli solak, bu yaz Liverpool'un Sadio Mane'nin ayrılığından sonra yeni bir korkunç hücum hattı kurmaya çalıştığı sırada Anfield'a geldi.

İngiltere'de hemşehrisi Luis Suarez'in izinden giden Nunez'den büyük şeyler bekleniyor ve Klopp, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Güney Amerikalı oyuncudaki cevheri fark etmiş.

Liverpool neden Darwin Nunez'i transfer etti?

Kırmızılar, Nunez'in transferinde rakibi Manchester United'ı mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.

Klopp kulübün resmî web sitesine yaptığı açıklamada, geçen sezon kendilerine iki maçta da gol atan oyuncunun transferini neden onayladığını söyledi.

"Önümüzde oynaması çok etkileyiciydi. Benfica'ya hazırlanırken oyuncularını ayakkabı numarasına kadar araştırıyorsunuz.

"Bir rakip hakkında kesinlikle her şeyi biliyoruz. Bu yüzden Darwin'in kalitesini tam olarak biliyoruz.

"İlk maçta millî takımdan döndüğü için oynayıp oynamayacağı belli değildi. Gerçekten iyi olduğu belliydi. Ama canlı canlı gördüğünüzde gerçekten etkileyiciydi.

“Tekniğin gücü ve karışımı, arzu, akıllı hareketler, bize yol açtığı sorunlar. Bu iki maçta ikimiz de birbirimize âşık olduk. Çok agresif bir Güney Amerikalı, bu iyi bir şey!

"Onu izlemek gerçekten büyük bir zevkti ve onu transfer etmek için iyi bir şansımız olduğunu anladığımızda her şeye hazırdık ve şimdi burada olduğu için gerçekten mutluyuz."

Nunez Liverpool'da başarılı olacak mı?

Yüksek profilli forvet, geçen sezon Benfica adına tüm turnuvalarda 34 gol kaydetti. Anfield'da 27 numaralı formayı giydi ve kendisini kanıtlamak için can atıyor.

Liverpool'un eski yıldızı Suarez, meslektaşının Premier Lig'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduğuna ve İngiltere'nin en üst ligindeki yaşamın taleplerine mükemmel şekilde uyan niteliklerine sahip olduğuna inanıyor.

Kırmızılar, Bayern Münih'e transfer olurken Sadio Mane'nin yerini dolurmaya çalışırken, Mohamed Salah ve Luis Diaz gibi isimlerle birlikte oynayacak olan Nunez, hızı, şut gücü ve gol yeteneği ile övünüyor.

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