Liverpool menajeri Jürgen Klopp: Aston Villa bize gol atarsa, Steven Gerrard çılgınlar gibi sevinmeli

Aston Villa macerasına oldukça iyi bir başlangıç yapan Steven Gerrard, en zorlu sınavına bu hafta Liverpool karşısında çıkacak.

17 yıl giydiği Liverpool formasıyla efsaneleşen Gerrard'ın, takımı gol attığı takdirde sevinip sevinmeyeceği merak konusu.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Aston Villa'nın gol atması halinde Gerrard'ın "çılgınlar gibi" sevinmesi gerektiğini söyledi.

Anfield'a rakip olarak ilk kez çıkmaya hazırlanan Gerrard'ı duygusal bir 90 dakika bekliyor. Ancak Klopp, maç bitene kadar eski defterlerin açılmasını istemiyor.

Ne söyledi?

Geçmişte kendisi de benzer bir deneyimi yaşayan Klopp, gazetecilere verdiği demeçte Gerrard'ın Anfield'a dönüşüyle ilgili şu sözleri kullandı:

"Harika bir hikaye. Nasıl hissettiğini tahmin edebiliyorum. Stevie tecrübeli bir teknik adam ve maçlara nasıl hazırlanması gerektiğini biliyor. Ama stadyuma ayak bastığında neler yaşayacağı hakkında muhtemelen hiçbir fikri yok."

"Mainz'e ilk kez döndüğümde ve Liverpool'un başında Dortmund'la karşılaştığımda benzer tecrübelerim olmuştu. Stada girdiğinizde hep tanıdık yüzler görüyorsunuz. Normalde bu olmaz."

"Stevie, Liverpool'da çalışanların %99.9'uyla arkadaş. Geri kalan %0.1 ise o ayrıldıktan sonra kulübe gelenler. Buraya geldiğimden beri Steven Gerrard hakkında tek bir olumsuz söz duymadım."

"O harika biri. Buraya kazanmak için gelecek. El sıkıştıktan sonra işimize bakacağız. Dortmund'la Mainz karşısında ilk golümüzü attığımızda geçmişi unutup çılgınlar gibi sevinmiştim. Gerrard'ın da bunu yapmaya hakkı var. Sadece sevinme fırsatı bulamayacağını umuyorum."

Gelecekte Liverpool'un başına geçecek mi?

Gerrard, Villa'da göreve başlamadan önce dahi birçokları tarafından Liverpool'un gelecekteki menajeri olarak gösteriliyordu.

2024'te sözleşmesi sona erdikten sonra futbola ara vermeyi planlayan Jürgen Klopp, Gerrard'ı bir gün Liverpool'un başında göreceğimize inanıyor.

"Evet, kesinlikle. Tek sorun doğru zamanı bulmak. Frank Lampard'ın Chelsea'de yaşadıklarını gördük. Gerrard şu anda iyi iş çıkarıyor, ama bir teknik adam için henüz yaşı genç."

"Doğru zaman hangisi? Burada ne kadar kalmak isteyeceği önemli. Bu çalışacağı son kulüp mi olacak, yoksa sondan bir önceki mi? Ben bu soruların cevabını veremem, ama bu birlikteliğin bir gün gerçekleşeceğine inanıyorum."

"Kararı veren ben değilim. Liverpool menajeri olabilmek için ne yapmanız gerekiyor, bilmiyorum."

"İnsanlar kupalar kazanmanız gerektiğini söylüyor. Ama bence burada kazandıklarınız daha önemli, 'kendini kanıtlama' saçmalığına inanmıyorum. Geçmişte başarılar kazanıp, sonra hiçbir şey kazanamayabilirsiniz."

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