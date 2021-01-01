Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'tan, Everton maçı öncesi Ozan Kabak açıklaması

Alman Menajer, Ozan Kabak'ın kolay bir rolü üstlenmediğini ifade etti ve Türk stoperin performansını beğendiğini söyledi

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, yarın akşam oynanacak Everton maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak hakkında yorum

İngiliz gazetecilerden, Türk stoper Ozan Kabak ile ilgili soru da yöneltildi. Milli futbolcunun oyunundan memnun olduğunu ifade eden Alman menajer, "Büyük potansiyel. Zaten oldukça deneyimli. Şimdiye kadar kariyerinde kolay yolu seçmedi. Gelişmiş bir bakış açısı var. Gerçekten umut verici görünüyor. Maçlarda gerçekten sağlam bir duruşu vardı" diyerek, Ozan'a olan desteğini yineledi.

Klopp, Liverpool'un belini büken sakatlıklarla ilgili son durumu da açıkladı. Naby Keita'nın dün takımla çalıştığını fakat son durumunu görmeleri gerektiğini söyleyen Alman menajer, Fabinho'nun ise son idmana katılmadığını ifade etti.

Jürgen Klopp: Leipzig maçı iyi bir işaretti

Bilindiği gibi son dönemde çok kolay gol yiyen bir Liverpool var. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Budapeşte'de oynanan Leipzig maçında ise gol yemediler. Klopp, takım savunmasının son dönemdeki performansı hakkında ise şunları söyledi: "Başarılı olmak istiyorsanız genel olarak savunmanın ne kadar önemli olduğunu herkes bilir ve biz de farklı değiliz. Leipzig maçı, hatalarla başa çıkabileceğimiz ile alakalı gerçekten iyi bir işaretti. Gerçekten zorlu bir rakibe karşı defansif olarak iyi bir oyun oynadık. O gece bir ekip olarak gerçekten başarılıydık."

Jürgen Klopp'tan Mohamed Salah'a övgü

Leipzig karşılaşmasında maçın ilk golünü kaydeden Mohamed Salah'ın performansı hakkında da yorum yapan Alman menajer, "Olağanüstü bir maç oynadı. Sadece gol attığı için değil, 87. dakikada ceza sahamızda mücadeleye girip topu kazandığı an, en sevediğim andı. Olağanüstü bir oyun ve bizden tüm saygıyı alıyor" sözlerini sarf ederek Mısırlı yıldızın performansına övgüde bulundu.

Jürgen Klopp: Alisson'a olan güvenimden bir şey eksilmedi

Manchester City ve Leicester City karşılaşmalarında yaptığı hatalar sebebiyle eleştirilerin odağında olan kaleci Alisson Becker ile ilgili gelen soruyu da yanıylayan Jürgen Klopp, "Alisson hakkında konuşurken ona olan güvenimden hiçbir şey eksilmedi. Hepimiz insanız Alisson da bunu son birkaç maçta gösterdi. Sorun değil. Önceki maçlarda bir hata yaptı ve sizin hoşunuza giden bir şey değil" diyerek Alisson'a olan güvenini bir kez daha yineledi.

Klopp, Alisson ile ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Alisson, bazı şeyleri tamamen görmezden gelemeyecek kadar akıllı. Onun kalitesine tekrar güvenebiliriz. İki maçta (Manchester City, Leicester City) en iyi performansını sergilemedi belki ama Leipzig, geri dönmek için gerçekten iyi bir maçtı."

Jürgen Klopp'tan Carlo Ancelotti övgüsü

Merseyside Derbisi: “Yıllardır iyi bir takımları vardı. Şimdi de iyi bir kadroları var. Bazı maçlarda çok sıkıydılar. Carlo Ancelotti, dünyadaki her takıma yardım eder, bu açık. Bu yüzden belki de her zamankinden daha sıkı olabilirler."

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İngiltere Premier Lig'de yarın akşam oynanacak Merseyside Derbisi öncesi Liverpool'da Naby Keita'nın dönmesi olumlu bir gelişme. Yeni transfer Ozan Kabak için de övgü dolu sözler söylenerek Türk stoperin mental anlamda güçlenmesi sağlanıyor. Klopp, Alisson Becker'in hâlâ arkasında duruyor ve bu çok değerli. Fabinho, Miler ve Diogo Jota da yakında dönecek.

Belki ligde şampiyonluk artık çok zor ama sakat oyuncuların yakın zamanda geri dönecek olması, Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde daha da iddialı bir hale getirecek.