Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Everton maçından sonra günah çıkardı

Jürgen Klopp, Merseyside derbisinde rakibin hatalarını değerlendiremediklerini ifade ederken, aynı zamanda özeleştiri yaptı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Anfield Road’da 2-0 kaybedilen Everton maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında kötü gidişat ile alakalı konuştu. Alman menajer, kendilerini eleştirdiklerini ifade ederken yapılan hataların çoğunlukla Liverpool kalesinde gole dönüştüğünü vurguladı.

Maç değerlendirmesi

“İlk golü çok gereksiz bir şekilde yedik. Bu oyunun iki bölümü var. İyi savunma yapmalısınız ve gol atmalısınız. Yeterince iyi savunmadık ve rakibin gol atması için hata yaptık. Onların hatalarını ve ürettiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Bu yüzden bu sonucu aldık. Bu gece gol atamadığımızı gören herkes, ‘Bu nasıl olabilir’ diye düşünebilir, ama oldu ve bu ilk kez olmuyor. Kendimizi gerçekten eleştiriyoruz. “

Penaltı kararı

“Bunu bana sormanın gerçekten haksızlık olduğunu düşünüyorum. Herkes bana soruyor. Bu da demek oluyor ki herkes bunun bir penaltı olmadığını düşünüyor. Ama bu gerçekten önemli değil çünkü hakem, penaltı olduğunu düşünüyor.”

“Maçtan sonra hakemle konuşmak istedim fakat çoktan içeriye girmişlerdi. Ona sadece penaltı pozisyonunda ne gördüğünü sormak istedim. ‘VAR’ bir hakemi çağırıyorsa, karardan şüphe duyuyor demektir. Ancak hakem oraya gidip üç veya dört metreden, pozisyonu bir saniye izledi ve sonra dönüp penaltı kararını onayladı. Belli ki insanların görmediği bir şeyi gördü. Benimle konuşan herkes aynı şeyi söylüyor. Bu nasıl bir penaltı olabilir?”

Henderson’ın sakatlığı

"Tıbbî bölümdeki hiç kimse pek olumlu değildi. İyi görünmüyor ve sağlık taramasını beklememiz gerekiyor. Henderson'ı kaybetmek büyük bir darbe ama Nat süper bir oyun oynadı. Maalesef bir şeyleri değiştirmeye alıştık ve 11 oyuncumuz olduğu sürece bir sonraki oyun için hazırlık yapmaya çalışacağız."

Liverpool’un genel performansı

“Tüm maçlar aynı değildi. Çoğu maçı domine ettik. Leicester’a karşı gerçekten domine ettiğimiz bir deplasman maçını kaybettik. Önemli anlarda ya bir hata yapıyoruz ya da garip şeyler oluyor. Bir hata yaptığımızda rakipler neredeyse yüzde 100’ünde golü atıyor. Eğer biz onları hataya zorlarsak, bu hemen gol atacağımız anlamına gelmiyor.”

“Bu gece oyunun güzel yanlarından bahsetmeyi sevmiyorum çünkü maçı kaybettik, derbiyi kaybettik. Ama yarından itibaren onu tekrar kullanmak zorundayız. Kötü oynayarak durumu değiştiremeyiz, bu mümkün değil, ancak belirleyici anlarda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, bu çok açık. "

Liverpool rehavete mi kapıldı?

"Bu durumun son üç yılla herhangi bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çocuklar hâlâ arzu dolu. Ancak futbol maçlarını ve sonuçlarını değiştirmek için hücum ve savunma anlarında kararlı olmalısınız ve bizim eksikliğimiz bu."

Büyük resim

Liverpool, Everton mağlubiyetiyle birlikte artık ligde ilk 4'ü de tehlikeye attı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamama durumu ile karşı karşıya. Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar, takımın dengesini bozdu ve bu sonuçlar kaçınılmaz oldu. Henderson'ın da sakatlık listesine eklenmesi Jürgen Klopp'a son darbeyi vurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun kapısını araladılar fakat Premier Lig'de tanınmayacak haldeler.