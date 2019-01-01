Liverpool, Sadio Mane’nin alternatifini buldu
2015-2017 yılları arasında Manchester United forması giyen Hollandalı santrfor Memphis Depay, Liverpool tarafından mercek altına alındı.
2015 yazında PSV Eindhoven’dan 34 milyon Euro bonservisle Manchester United’a transfer olan Depay, beklenen etkiyi yaratamamış ve potansiyelinin bayağı altında kalmıştı.
Geldiği dönemde takımın başındaki teknik direktör Louis van Gaal’in ve daha sonrasında göreve gelen Jose Mourinho’nun gözüne girmeyi başaramayan 26 yaşındaki futbolcu, 2017’de soluğu Lyon’da almıştı.
Real Madrid'in bu yaz transfer etmesi muhtemel olan isimler
Fransa Ligue 1’de çıktığı 80 maçta 30 gol kaydederek yeniden göz kamaştırmaya başlayan Depay, L’Equipe’in haberine göre kendini yeterince geliştirdiğini ve daha büyük bir kulübe gitmeye hazır olduğunu belirtti.
Liverpool’un bu sezonki performansıyla en üretken futbolcusu olan Mane, Real Madrid’in 1 numaralı transfer hedefi haline gelmiş durumda. İddialara göre Sadio Mane’nin takımdan ayrılması durumunda Liverpool, bu pozisyona Depay’ı düşünüyor.