Liverpool, Sadio Mane’nin alternatifini buldu

Liverpool, son dönemde sık sık Real Madrid ile adı geçen Sadio Mane için alternatif aramaya başladı.

2015-2017 yılları arasında forması giyen Hollandalı santrfor Memphis Depay, tarafından mercek altına alındı.

2015 yazında Eindhoven’dan 34 milyon Euro bonservisle Manchester United’a transfer olan Depay, beklenen etkiyi yaratamamış ve potansiyelinin bayağı altında kalmıştı.

Geldiği dönemde takımın başındaki teknik direktör Louis van Gaal’in ve daha sonrasında göreve gelen Jose Mourinho’nun gözüne girmeyi başaramayan 26 yaşındaki futbolcu, 2017’de soluğu ’da almıştı.

’de çıktığı 80 maçta 30 gol kaydederek yeniden göz kamaştırmaya başlayan Depay, L’Equipe’in haberine göre kendini yeterince geliştirdiğini ve daha büyük bir kulübe gitmeye hazır olduğunu belirtti.

Liverpool’un bu sezonki performansıyla en üretken futbolcusu olan Mane, ’in 1 numaralı transfer hedefi haline gelmiş durumda. İddialara göre Sadio Mane’nin takımdan ayrılması durumunda Liverpool, bu pozisyona Depay’ı düşünüyor.