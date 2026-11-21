Liverpool-Manchester United: Maç bilgileri

Premier Lig - Hafta 11 22 Kas 2026 - 11:30 Anfield

Pochettino'nun zorlu başlangıcı, Liverpool'un Anfield'daki ivmesiyle karşı karşıya

Liverpool, pazar günü puan tablosunun iki ucunu da yakından ilgilendiren Premier League maçında Manchester United'ı Anfield'da ağırlayacak. Liverpool dördüncü sırada yer alırken United, sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından 18. sırada, düşme hattında bulunuyor.

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Geçen hafta Michael Carrick'in halefi olduğu açıklanan Mauricio Pochettino, United'ın başında ilk maçına çıkacak. Salı günü Haiti'ye karşı oynanan Concacaf Uluslar Ligi maçının hemen ardından Cincinnati'den Manchester'a uçan Pochettino'nun teknik ekibinin, yeni kadrosunu İngiltere futbolunun en zorlu deplasmanlarından birine hazırlamak için çok az zamanı kaldı.

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Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın da hafta sonu öncesinde endişeleri var. Uzun sakatlık listesi son haftalarda kadrosunu olumsuz etkiledi. Millî maç arasında yaşadığı rahatsızlığa rağmen forma giyen Macar orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai'nin fiziksel durumu da yakından takip ediliyor.

United'ın durumu ise ciddi. İlk 10 Premier League maçında aldığı tek galibiyet takımı düşme hattında bıraktı. Pochettino, kendi istikrarsızlıklarına rağmen sahasında maçın açık ara favorisi olacak Liverpool karşısında hemen zorlu bir sınav verecek.

Pochettino için pazar günü, United'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarma mücadelesinin başlangıcı olacak. Yardımcı ekibi Carrington'daki hazırlıklara başlamak üzere ABD erkek millî takımı kampından çoktan ayrıldı ancak zaman aleyhlerine işliyor.

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