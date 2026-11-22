Mauricio Pochettino'nun taktik planı, Anfield'da ilk on dakika dolmadan bozuldu. Üçlü savunma tercihi, Leny Yoro'nun 8. dakikada yaptığı bariz gol şansını engelleme faulü ve ardından gördüğü kırmızı kartla sekteye uğradı. O andan itibaren Manchester United'ın savunma düzeni aksadı. Dominik Szoboszlai ve Florian Wirtz'in sayısal üstünlükten yararlanmasıyla takım kısa süre içinde iki gol yedi.

İkinci yarıda da Manchester United rahat bir nefes alamadı. Liverpool'un saha hâkimiyeti sonucunda ev sahibi ekibin beklenen gol değeri (xG) 4,38'e ulaşırken United'ınki yalnızca 0,63'te kaldı. Rio Ngumoha ve Victor Munoz skoru daha da farklı hâle getirdi. United'ın 80 dakikadan uzun süre on kişi oynamasının yarattığı yorgunluk da kendini gösterdi.

United, maç boyunca yalnızca üç isabetli şut çekti. Hücuma geçişlerde düzenli bir tehdit oluşturamadığı gibi eksilen savunma oyuncusunun geride bıraktığı iç koridorları da savunmakta zorlandı. Bu ağır yenilginin ardından United, Premier League puan tablosunda 19. sırada kaldı.

Kaleci ve savunma

Senne Lammens - 5/10

Dört gol yemesine rağmen Lammens, United'ın belki de en çok çalışan oyuncusuydu. Yedi kurtarış yaparak skorun daha da ağırlaşmasını önledi. Szoboszlai'nin açılış golünde ve ardından gelen gollerde savunmasından hiçbir destek görmedi. Yine de Liverpool'un peş peşe ortalar yaptığı anlarda ceza sahasına yeterince hâkim olamamasından memnun olmayacaktır.

Lisandro Martinez - 4/10

Arjantinli oyuncu, maç boyunca savunmadaki açıkları kapatmaya çalıştı. Savunma hattı üçüncü oyuncusunu kaybettikten sonra öne çıkmayı tercih etmesi, arkasında Liverpool'un koşu yapan oyuncularının değerlendirdiği boşluklar bıraktı. Erken gelen kırmızı kartın ardından yeniden kurulan dörtlü savunmayı organize etmekte zorlandı.

Leny Yoro - 1/10

Genç savunmacı için tam bir kâbustu. Sekizinci dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılması maçın gidişatını belirledi ve takım arkadaşlarını kalan süre boyunca dezavantajlı bıraktı. Bu düzeydeki bir derbide affedilemeyecek bir karar hatasıydı.

Matthijs de Ligt - 3/10

De Ligt, Wirtz ve Barcola'nın yatay hareketleri karşısında ağır kaldı. Sık sık yanlış pozisyonda yakalandı ve Yoro'nun çıkışından sonra gereken savunma disiplinini koruyamadı. Liverpool'un 28 şutla sürdürdüğü baskı altında Martinez ile oluşturduğu ikili kırılgan göründü.

Diogo Dalot - 4/10

Maçın büyük bölümünde savunmaya çekilmek zorunda kalan Dalot, alışıldık oyunu ileri taşıyan paslarını veremedi. Ceza sahasına yönelen 26 ortayı durduramayan savunmanın bir parçasıydı. Liverpool'un hücuma destek veren bekleri karşısında da sık sık iki oyuncuyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Orta saha

Kobbie Mainoo - 5/10

Mainoo, yoğun baskı altında topu takımında tutmaya çalışırken teknik kalitesini zaman zaman gösterdi. Ancak Liverpool'un üç kişilik orta sahası karşısında fiziksel olarak zorlandı. 88. dakikaya kadar sahada kaldı fakat ev sahibi ekip topu rahatça dolaştırırken çoğunlukla rakiplerini takip etmekle yetindi.

Bruno Fernandes - 4/10

Kaptanın hayal kırıklığı maç boyunca belliydi. Sayısal dezavantajı telafi etmek için her zamankinden daha geride oynadı ve hücum bölgesinde çok az etkili oldu. İleride yalnız kalan forvetlere fırsat yaratmaktan çok hakemle tartıştı.

Patrick Dorgu - 4/10

Dorgu, Kuzey Batı derbisinin temposuna uyum sağlamakta zorlandı. Liverpool'un ikinci golle sonuçlanan hücuma geçişinde kolayca geçildi. Kanatta yeterli savunma desteğini sağlayamayınca 65. dakikada oyundan alındı.

Youri Tielemans - 4/10

Belçikalı oyuncu, United topa sahip olmakta zorlanınca oyunun temposunu belirleyemedi. Liverpool'un oyunun yönünü hızla değiştirmesi, hareketlilik eksikliğini ortaya çıkardı. Pochettino daha enerjik bir oyun arayışıyla onu 65. dakikada oyundan aldı.

Hücum

Bryan Mbeumo - 3/10

Mbeumo'nun taktiksel katkısından erken vazgeçildi. Yoro'nun kırmızı kartının ardından savunmayı yeniden kurmak için Harry Maguire'ın oyuna girmesiyle 22. dakikada kenara alındı. Koşulların kurbanı oldu ve maça etki edecek zamanı bulamadı.

Matheus Cunha - 4/10

Cunha ileride yalnız kaldı ve etkili olamadı. İlk yarı sonunda oyundan alınmadan önce topla çok az buluştu. Van Dijk'ın baskısı altında topu saklamakta zorlandı ve nefes almak isteyen takımına ileride bir pas seçeneği sunamadı.

Yedekler ve teknik direktör

Harry Maguire - 5/10

Takımın savunma düzenini bir ölçüde yeniden sağlamak için 22. dakikada oyuna girdi. United sonrasında iki gol daha yese de ceza sahasındaki varlığı, havadan gelen topların bir kısmını karşılamaya yardımcı oldu. Ancak Liverpool'un maçın sonlarındaki hücumlarına yetişecek hızı yoktu.

Joshua Zirkzee - 4/10

Devre arasında Cunha'nın yerine giren Zirkzee de pek daha iyi bir performans sergileyemedi. Topla buluşabilmek için çok geriye gelmek zorunda kaldı ve United'ın rakip ceza sahasındaki varlığı ortadan kalktı.

Mason Mount - 4/10

65. dakikada oyuna girdi ancak Liverpool'un üstünlüğünü durduramadı. Sahaya çıktığında maç büyük ölçüde bitmişti ve Liverpool'un orta sahaya hâkim oyuncularına yaklaşmakta zorlandı.

Noussair Mazraoui - 5/10

65. dakikada Dorgu'nun yerini aldı. Savunmada yerini aldığı oyuncudan biraz daha disiplinliydi ancak hücumda hiçbir tehdit oluşturmadı.

Andrey Santos - Değerlendirilmedi

Sonucun artık belli olduğu 88. dakikada oyuna girdi.

Mauricio Pochettino - 3/10

Kırmızı kart onun kontrolü dışında olsa da takımın ikinci bir planının hiç olmaması endişe vericiydi. Mbeumo'nun yerine Maguire'ı alması, golleri durduramayan bir müdahale olarak kaldı. Takım on kişi kaldıktan sonra sahada taktiksel açıdan ne yapacağını bilemez görünüyordu.