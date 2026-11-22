Liverpool, Anfield'da etkileyici bir taktik performans sergiledi. Leny Yoro'nun erken kırmızı kartını acımasızca değerlendirerek 4-0 kazandı. Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha ve Víctor Muñoz'un golleri, Mauricio Pochettino'nun Manchester United teknik direktörlüğüne kötü bir başlangıç yapmasına neden oldu.

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Liverpool, zor günler geçiren Manchester United'ı Anfield'da 4-0 yenerek üstünlüğünü yeniden ortaya koydu. Yoro'nun 8. dakikada Alexander Isak'a yaptığı, bariz gol şansını engelleyen faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesi maçın seyrini kökten değiştirdi. United savunmasındaki bu yapısal aksaklığın ardından Szoboszlai, kazanılan serbest vuruştan gol perdesini açtı. Kısa süre sonra Wirtz akıllıca bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Eksik kalan konuk ekip, mecburen savunmaya çekildi ve hücuma geçişlerde pek varlık gösteremedi. Maç ilerledikçe Liverpool'un %64'lük topa sahip olma oranı da etkisini gösterdi.

İkinci yarıda savunma çizgisini önde tutan ev sahibi ekip, Bruno Fernandes'in öncülük edebileceği olası kontra ataklara fırsat tanımadı. Ngumoha, 66. dakikada attığı sert şutla başarılı bireysel performansını golle taçlandırdı. Sonradan oyuna giren Muñoz ise son bölümde skoru daha da farklı hâle getirdi. Taktik açıdan Andoni Iraola'nın takımı, alan kullanımında üstün bir farkındalık sergiledi. Liverpool'un beklenen gol (xG) değeri 4,38 olurken United'ınki 0,63'te kaldı. Bu sonuçla Liverpool ilk dört mücadelesinin güçlü bir parçası olmayı sürdürürken, Premier League tablosunda 19. sırada yer alan rakibi kümede kalma mücadelesinin içinde kaldı.

Kaleci ve savunma

Alisson Becker - 7/10

Alisson nispeten sakin bir maç geçirse de gol yememek için dikkatini korudu. Fernandes'in son bölümdeki şutunu kritik bir müdahaleyle çıkarması da dâhil olmak üzere toplam 4 kurtarış yaptı ve konuk ekibin teselli golü bulmasını engelledi. Topu oyuna sokarken her zamanki gibi etkiliydi ve Liverpool'un yüksek tempolu hücum kurulumuna katkı sağladı.

Ronald Araujo - 8/10

Stoper ikilisinin sağında savunmanın bel kemiği olan Araujo, 11 savunma müdahalesi yaptı. Önce Matheus Cunha'yı, ardından Joshua Zirkzee'yi etkisizleştirmede önemli rol oynadı. 3 ikili mücadele kazandı ve kusursuz pozisyon disipliniyle Liverpool'un hücuma daha fazla oyuncuyla çıkmasına olanak tanıdı.

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Virgil van Dijk - 7/10

Kaptan, savunmaya sakinlik kattı ve her zamanki gibi hava toplarına hükmetti. Kornerlerden yaptığı iki kafa vuruşuyla gol atmaya yaklaştı; bunlardan biri ilk yarının başlarında önemli bir fırsattı. Sayısal olarak eksik kalan United karşısında savunma hattını rahatlıkla yönetti.

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Jeremy Jacquet - 7/10

Önemli bir maçta Van Dijk'ın yanında görev alan Jacquet soğukkanlı göründü. Bryan Mbeumo'ya gönderilen uzun topları çabucak karşıladı. Paslarında da olgun bir oyun sergiledi; United'ın nadiren uyguladığı baskı karşısında topu çok az kaybetti.

Milos Kerkez - 7/10

Kerkez sol kanatta oyuna genişlik kattı; sürekli ileri çıkarak Diogo Dalot karşısında sayısal üstünlük yarattı. Enerjisi, ilk yarıdaki hızlı gol serisinde kilit rol oynadı. Gollere doğrudan katkı vermese de hareketliliği United savunmasının düzenini bozdu.

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Orta saha

Alexis Mac Allister - 7/10

Arjantinli oyuncu, çift ön liberoda takımın oyun temposunu belirledi ve 72. dakikada oyundan çıkana kadar paslarının büyük çoğunluğunu isabetli kullandı. Topu etkili biçimde dolaştırarak Liverpool'un %88'lik pas isabetine katkı sağladı; United'ın seyrek gelişen hızlı hücumlarında da savunma dörtlüsüne koruma sağladı.

Dominik Szoboszlai - 9/10

Macar oyuncudan dur durak bilmeyen bir performans. 10. dakikada serbest vuruştan topu alt köşeye göndererek gol perdesini açtı. 81 pas ve toplam 7 şutla istatistiklerde öne çıktı. Hatlar arasındaki boşlukları bulma becerisi, 10 kişi kalan United için onu sürekli bir tehdit hâline getirdi.

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Florian Wirtz - 9/10

Takımın hücumdaki yaratıcı gücü olan Wirtz, 13. dakikada ustalıkla yaptığı vuruşla Liverpool'un ikinci golünü attı. Daha sonra Muñoz'un son bölümdeki golüne de harika bir asist yaptı. Maçın taktik akışı üzerinde büyük etki bıraktı.

Hücum

Bradley Barcola - 8/10

Sağ kanatta oynayan Barcola, hızıyla Lisandro Martínez'e zor anlar yaşattı. Kanatta yaptığı karakteristik deparın ardından açtığı ortayla Ngumoha'nın golüne asist yaptı. Kendi de gol bulmaya yaklaştı ancak Senne Lammens'i birkaç zorlu kurtarışa zorlamakla yetindi.

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Rio Ngumoha - 9/10

Genç yetenek için kendini gösterdiği bir maçtı. Wirtz'in erken gelen golüne, topu aşırtarak verdiği pasla asist yaptı. Ardından 66. dakikada büyük bir soğukkanlılıkla topu sert bir vuruşla ağlara göndererek üçüncü golü attı. Doğrudan kaleye yönelen oyunu ve teknik kalitesi, United savunmasının başa çıkabileceğinin çok ötesindeydi.

Alexander Isak - 7/10

Gol atamasa da Isak'ın katkısı belirleyiciydi. 8. dakikadaki akıllıca koşusu, Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesine yol açtı ve o anda maçın takımının lehine dönmesini sağladı. 85. dakikada oyundan çıkana kadar hücumun odak noktası olmayı sürdürdü.

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Yedekler ve teknik direktör

Víctor Muñoz - 8/10

72. dakikada oyuna giren Muñoz, 82. dakikada Wirtz ile paslaşmasının ardından topu ağlara göndererek güzel bir gol attı. Kısa sürede yarattığı büyük etki, Liverpool'un kadro derinliğini gösterdi.

Trey Nyoni - 7/10

Son 20 dakika için Mac Allister'ın yerine girdi ve orta sahanın merkezinde oldukça rahat göründü. Son bölümdeki şutu az farkla dışarı çıktı; topu koruma becerisiyle ise büyük umut verdi.

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Jeremie Frimpong - 6/10

Liverpool skoru korumaya çalışırken takıma enerji ve savunma desteği sağlamak üzere Ngumoha'nın yerine son bölümde oyuna girdi.

Joe Gomez - 6/10

Son bölümde konsantrasyon kaybı yaşanmaması için 85. dakikada Araujo'nun yerine oyuna alındı.

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Lewis Koumas - 6/10

Isak'ın yerine son bölümde oyuna girdi ve Anfield kutlamalara başlarken takıma enerji kattı.

Andoni Iraola - 9/10

Iraola'nın taktik planı kusursuzdu. United 10 kişi kaldıktan sonra takımına kanatları kullanma talimatı verdi ve Ngumoha'yı ilk 11'de başlatma kararının karşılığını aldı. Takımı, her türlü savunma düzenini dağıtabilecek kadar iyi işleyen bir makineye giderek daha çok benziyor.