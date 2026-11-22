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Mauricio Pochettino, Manchester United'ın başında tam bir kâbus gibi başlangıç yaptı. Leny Yoro'nun kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından takımı, Liverpool karşısında henüz on dakika dolmadan geriye düştü.

Yine de eleştirilerin hedefindeki isim Matthijs de Ligt. Pochettino'nun güvendiği Hollandalı oyuncu büyük hayal kırıklığı yarattı. De Ligt, Yoro'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda çok kötü bir görüntü sergiledi.

Hollanda Milli Takımı formasını 52 kez giymiş olan oyuncu, uzun topu kaleci Senne Lammens'e bırakabileceğini düşündü ancak pozisyonu tamamen yanlış değerlendirdi. Böylece Alexander Isak topa ulaştı ve kaleyle karşı karşıya kalacak gibi göründü.

Ancak bu gerçekleşmedi; Yoro, Liverpool'un forvetini yere serdi. Hakem Sam Barrott'un Yoro'ya kırmızı kart göstermekten başka seçeneği kalmadı. Yoro'nun De Ligt'e öfkesi de büyüktü.

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İngiliz medyasında da sert eleştirilerin odağında özellikle De Ligt var. Manchester Evening News yazarı Samuel Luckhurst, "Ten Hag'ın bir zamanlar dediği gibi: Ödevini yap. Carrick'in Matthijs de Ligt yerine Ayden Heaven'ı ilk 11'de oynatması, Carrick'ten çok De Ligt hakkında şey söylüyordu" diye yazdı.

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talkSPORT yazarı Ben Jacobs ise "Liverpool'un forveti Alexander Isak tamamen boşta kalmışken Leny Yoro, arkadan gelip beceriksizce ona çarptığı için kırmızı kart gördü. Bu pozisyonun öncesinde Matthijs de Ligt'ten gerçekten kötü ve özensiz bir hareket geldi" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da da De Ligt'in performansı şaşkınlıkla karşılandı. Voetbal International gazetecisi Joost Blaauwhof, "Matthijs de Ligt, sanki Sunday League'de oynuyormuş gibi savunma yapıyor" diye yazdı.

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Böylece Anfield'da ilk 15 dakika dolmadan 2-0 geriye düşen Manchester United'ı son derece acı bir akşam bekliyor gibi görünüyor. Erken gelen golleri Dominik Szoboszlai ve Florian Wirtz attı. United, 80 dakikadan fazla süreyi on kişi oynamak zorunda.

Manchester United yine puan alamayacak gibi görünüyor. Takım şu anda Premier League'de 19. sırada.