Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig'in 23. haftasında bir maçı eksik Liverpool, ezeli rakibi Manchester United'ı konuk ediyor.
Oynadığı 21 maçta yalnızca tek beraberlik alan ve 61 puan toplayan Liverpool, Premier Lig'in kurulduğu günden bu yana devam eden şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.
Merseyside ekibine bu sezonki tek puan kaybını ligin ilk yarısınta tattıran Manchester United ise ezeli rakibinden bir kez daha puan ya da puanlar alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.
Anfield Road'da oynanacak ve saat 19:30'da başlayacak zorlu mücadelede hakem Craig Pawson görev yapacak.
|Maç
|Liverpool - Manchester United
|Tarih
|19 Ocak Pazar
|Saat
|19:30
TV & İnternet Yayını
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Muhtemel 11'ler
Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino.
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams, Matic, Fred, Pereira, James, Rashford, Martial.