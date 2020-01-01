Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'deki ilk şampiyonluğuna koşan Liverpool, 23. hafta maçında ezeli rakibi Manchester United'ı konuk ediyor.

Premier Lig'in 23. haftasında bir maçı eksik , ezeli rakibi 'ı konuk ediyor.

Oynadığı 21 maçta yalnızca tek beraberlik alan ve 61 puan toplayan Liverpool, Premier Lig'in kurulduğu günden bu yana devam eden şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

Merseyside ekibine bu sezonki tek puan kaybını ligin ilk yarısınta tattıran Manchester United ise ezeli rakibinden bir kez daha puan ya da puanlar alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

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Anfield Road'da oynanacak ve saat 19:30'da başlayacak zorlu mücadelede hakem Craig Pawson görev yapacak.

Maç Liverpool - Manchester United Tarih 19 Ocak Pazar Saat 19:30

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Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Chamberlain, Salah, Mane, Firmino.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams, Matic, Fred, Pereira, James, Rashford, Martial.