Liverpool'un Mart 2023'te Manchester United'ı 7-0 yenerek rekor kırdığı olağanüstü öğleden sonrayı yeniden yaşayın. Cody Gakpo'nun etkili bitiriciliğinden Mohamed Salah'ın rekor getiren iki golüne uzanan bu taktik ustalık gösterisi, Anfield'ı coşkuya boğdu.

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5 Mart 2023'te Anfield'ın çimleri, taktiksel mantığa ve tarihî emsallere meydan okuyan bir olaya sahne oldu. İngiliz futbolunun en köklü rekabetlerinden birinin son karşılaşmasında Liverpool, acımasız etkinliğiyle sıradan bir galibiyetin çok ötesine geçen bir performans sergiledi. 7-0'lık bu hezimet, Manchester United'ın tarihindeki en farklı yenilgi rekoruna ortak olurken Liverpool'un M62 otoyolunun öteki ucundaki rakibine karşı resmî maçlarda aldığı en farklı galibiyet oldu. Sonucun büyüklüğünü kavramak için skordan öteye, ikinci yarıdaki çöküşün nasıl bir kesinlikle gerçekleştiğine bakmak gerekiyor.

Devre arasından önce gelen taktiksel kırılma

İlk yarı, küçük farkların belirleyeceği bir mücadele izlenimi verdi. Kısa süre önce Lig Kupası'nı kazanmanın moraliyle sahaya çıkan Manchester United, savunmada derli toplu ve disiplinli görünüyordu. Ancak 43. dakikada bireysel beceri ile savunma düzenindeki bir aksaklığın birleştiği an, maçın seyrini değiştirdi. Sol kanattan içeri kat eden Gakpo, boşluğu gören bir ara pasına yetişti. Rakibini tek bir zarif dokunuşla geçip topu uzak köşeye göndererek kilidi açtı. Liverpool soyunma odasına 1-0 önde gitti, fakat asıl yıkım futbol adına tam bir kaosa dönüşecek sonraki kırk beş dakikada yaşanacaktı.

İkinci yarıda bitiriciliğin damga vurduğu kaos

Oyun yeniden başladıktan sonra bu seviyede ender görülen psikolojik ve taktiksel bir çöküş yaşandı. Henüz iki dakika geçmeden Darwin Nunez, yakın mesafeden attığı kafa golüyle farkı ikiye çıkardı. 50. dakikada ise Salah'ın öncülük ettiği hızlı bir kontraatağın ardından Gakpo, topu kalecinin üzerinden aşırtarak üçüncü golü attı. Normalde oldukça dirençli olan konuk ekibin orta sahası kolaylıkla geçilirken Jurgen Klopp'un yüksek tempolu futbolu zirveye ulaştı. Her hızlı hücum bir fırsata, her fırsat da gole dönüşecekmiş gibiydi. Anfield tribünleri şaşkınlık ve coşkuyla inliyordu.

Salah efsane statüsünü pekiştiriyor

Bu öğleden sonraya, Manchester United'a karşı etkili performanslar sergilemeyi alışkanlık hâline getiren Salah damga vurdu. 66. dakikada sert bir vuruşla topu ağların tavanına göndererek skoru 4-0 yaptı. On dakika sonra Nunez beşinci golü attı. Tarihî an ise 83. dakikada geldi: Salah fırsatı değerlendirip kendisinin ikinci, Liverpool'un altıncı golünü kaydetti. Bu gol istatistiksel açıdan da önemliydi. Liverpool formasıyla Premier League'de 129 gole ulaşan Salah, Robbie Fowler'ı geçerek kulübün bu turnuvadaki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

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Ayrılacak kahramandan son dokunuş

Maçın bitimine yaklaşılırken son sözü söyleyecek bir isim daha vardı. Sezon sonunda kulüpten ayrılacağını kısa süre önce açıklayan Roberto Firmino, yedek kulübesinden oyuna girerek galibiyeti taçlandırdı. 88. dakikada ceza sahasında bir pası kontrol edip dönerek topu ağlara gönderdi ve yedinci golü attı. Gol, tribünlerde büyük bir sevinç yarattı. Klopp döneminin özverili oyununu temsil eden Firmino'ya yakışır bir an olurken gelecek yıllarda da konuşulacak sonucu kesinleştirdi.

Sonuçta bu 7-0, kusursuz bitiriciliğin savunmada tam bir teslimiyetle buluşmasından doğan sıra dışı bir sonuçtu. Manchester United, yeniden en üst düzeye döndüğünün işaretini vermeyi umarak geldiği Anfield'dan Premier League tarihindeki en farklı yenilgisini alarak ayrıldı. Liverpool içinse her şeyin yolunda gittiği bir gündü. Bu taktik ustalık gösterisi rekorları yeniden yazdı ve futbol dünyasına, böylesine önemli bir rekabet maçında motive olmuş Anfield'ın rakip üzerindeki benzersiz, boğucu etkisini hatırlattı.