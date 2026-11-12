Liverpool, Chelsea ve Manchester City, Tottenham savunmacısı Pedro Porro'yu önümüzdeki ocak ayı transfer döneminde kadrolarına katmak için girişimlerde bulundu. Ancak Premier League devlerini zorlu bir mücadele bekliyor. Barcelona ve Real Madrid'in de ilgilendiği İspanya millî takım oyuncusunun, iddialara göre La Liga'ya dönmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

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Premier League devleri Tottenham'ın yıldızının peşinde

Liverpool, Chelsea ve Manchester City'nin ocak transfer dönemi öncesinde Porro hakkında resmî bilgi talebinde bulunduğunu TEAMtalk bildirdi. Üç Premier League kulübü, 27 yaşındaki oyuncunun kış transfer döneminde transfer edilip edilemeyeceğini öğrenmek için ilgili taraflarla iletişime geçti. Porro, İspanya millî takımıyla sergilediği olağanüstü Dünya Kupası performansının ardından çok sayıda kulübün istediği bir oyuncu hâline geldi.

Chelsea, Malo Gusto'nun kulüpteki uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizliğin artması nedeniyle bek transferi seçeneklerini aktif olarak değerlendiriyor. Manchester City ve Liverpool ise savunmalarının sağ kanadını güçlendirmek istiyor. Ancak Tottenham, ligdeki rakipleri için olası bir transferi kolaylaştırmayacak.

Porro İspanya'ya dönmeyi tercih ediyor

İngiltere'nin en büyük kulüplerinden bazılarının yoğun ilgisine rağmen Porro'nun La Liga'ya dönmeyi güçlü biçimde tercih ettiği belirtiliyor. Bek oyuncusu yeniden ülkesinde oynamak istiyor. Bu da onun peşindeki Premier League kulüpleri için büyük bir darbe.

Hem Madrid hem de Barcelona, savunmacıya duydukları ilgiyi açıkça ortaya koydu. İki kulüp de sağ bek için uzun vadeli seçeneklerini güvence altına almak istiyor. Haberlere göre Barcelona, olası bir transfer için geçen ay doğrudan temasa bile geçti.

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Tottenham ise pazarlıklarda son derece güçlü bir konumda. Porro'nun kuzey Londra kulübüyle 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tottenham, bir bek için dünya rekoru olacak ve Paris Saint-Germain'in Achraf Hakimi için ödediği 57 milyon sterlini aşacak bir bonservis bedeli talep etmeyi planlıyor.

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Ronald Araujo transferiyle kritik bağlantı

Porro yarışında Liverpool ve Barcelona'yı ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme daha var. Tottenham yıldızının Anfield'a olası transferi, stoper Ronald Araujo hakkındaki devam eden görüşmelere önemli ölçüde bağlı olabilir.

Barcelona, şu anda sezonu Anfield'da kiralık olarak geçiren Araujo'nun kalıcı transferi için kısa süre önce Liverpool ile görüşmelere başladı. Bu durum, Liverpool'un savunmaya takviye planları ile Barcelona'nın yeni bir sağ bek arayışı arasında dikkat çekici bir ilişki yaratıyor.

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Liverpool, Uruguaylı oyuncunun kalıcı transferini tamamlarsa Barcelona'ya gelecek bonservis geliri, kulübü Porro'nun peşinden gitmek için mali açıdan çok daha güçlü bir konuma taşıyabilir.

Porro'yu neler bekliyor?

Araujo ve Porro transferleri mevcut piyasada birbiriyle bağlantılı olsa da aralarında resmî bir bağ olduğu doğrulanmış değil. Barcelona'dan kiralanan oyuncu için anlaşmaya varılması, Tottenham savunmacısının transferini otomatik olarak başlatmayacak.

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Ocak transfer döneminde Porro'yu kadroya katmak için kıyasıya bir yarış yaşanması bekleniyor. Oyuncunun İspanya'ya gitmeyi tercih ettiğini bilen Madrid ve Barcelona'nın durumu izlemeyi sürdürmesi muhtemel. Liverpool, Chelsea ve Manchester City ise şimdi Tottenham'ın belirlediği yüksek bedeli karşılayıp karşılamayacaklarına karar vermek zorunda. Tottenham'ın taleplerinden geri adım atması beklenmiyor. Bu nedenle İspanyol millî oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin çok büyük bir bedel ödemesi gerekecek.