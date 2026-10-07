Premier Lig - Hafta 6 11 Eki 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool ile Manchester City arasındaki maç 11 Ekim 2026'da EST ile 11.30'da ve GMT ile 15.30'da başlayacak.

Anfield'da Manchester City'yi soğuk bir karşılama bekliyor

Bu, Manchester City'nin Premier League'in mali kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından oynayacağı ilk maç olacak, bu yüzden yakın dönemlerdeki en önemli rakiplerinden birinin sahasında ilginç bir karşılama görmeleri beklenebilir.

City'nin pazar günü lider olması muhtemel

Manchester City, cumartesi günü Leeds ile karşılaşacak olan ikinci sıradaki Arsenal'e karşı üç puanlık farkı ve dört gollük averaj üstünlüğü bulunduğu için pazar günkü başlangıç düdüğü çaldığında da Premier League'in zirvesinde yer alacak. Manchester City sahada sezona kusursuz bir başlangıç yaptı ve ligdeki yüzde 100'lük derecesi de dahil olmak üzere tüm kulvarlarda üst üste yedi maç kazandı. EFL Cup'ta Norwich'e ve Premier League'de Sunderland'e karşı evinde aldığı 5-0 ve 5-3'lük son iki galibiyette 10 gol attı, ayrıca deplasmanda Man United ve Porto karşısında arka arkaya gol yemeden kazandı.

Getty Images

Liverpool hâlâ yeni bir menajere alışıyor

Liverpool tüm kulvarlarda toplam dokuz maçtır yenilmiyor olsa da bu sezon Premier League'de pek ikna edici görünmedi. Son iki Premier League deplasman maçını gol yemeden kazandı, ancak Anfield'daki son iki lig maçında beraberlik aldı: Nottingham Forest karşısında 2-2 ve Fulham karşısında 0-0.

Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

En çok asist yapan oyuncu Cody Gakpo, Hugo Ekitike ve Conor Bradley, Liverpool'da uzun süreli sakatlığı bulunan dikkat çekici eksikler arasında yer alıyor.

Phil Foden, Man United karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından konuk ekipte cezalı durumda.

City, son üç karşılaşmayı toplamda 9-1'lik skorla kazandı, ancak Premier League'de Anfield'a yaptığı son 16 ziyaretin sadece ikisini kazanabildi; buna karşın geçen sezon aynı fikstürü Erling Haaland'ın geç golüyle kazanmıştı.

Norveçli forvetin Liverpool ile oynadığı son üç maçta beş golü var.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool maça önemli sayıda eksikle çıkıyor. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros ve Cody Gakpo'nun tamamı sakat listesinde yer alıyor ve bu durum Iraola'nın birçok mevkide sınırlı seçeneğe sahip kalmasına neden oluyor. Kulübün milli ara sonrası oyuncuların fiziksel durumlarını değerlendirmesiyle birlikte yeni güncellemeler bekleniyor.

Maresca da City'de kendi kadro seçimi sorunlarıyla karşı karşıya. Antoine Semenyo ve Nico O'Reilly sakat, Phil Foden ise cezalı. Norveç'in Portekiz'e yenildiği maçta oyundan çıkan Haaland'ın durumu, başlangıç düdüğü öncesindeki en acil endişe olmaya devam ediyor.

Form durumu

Liverpool bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta aldığı dört galibiyet ve bir beraberlikle geliyor. Son karşılaşmasında Premier League'de Bournemouth deplasmanında 1-0 kazandı; ayrıca Carabao Cup'ta Tottenham'a, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e ve ligde Ipswich Town'a karşı da galibiyet aldı. Beraberlik ise Fulham deplasmanında geldi ve iki takım da gol atamadı. Bu beş maçta Liverpool sekiz gol attı ve üç gol yedi; bu da çok pozisyon üreten ancak savunmada her zaman tam anlamıyla sağlam olmayan bir takıma işaret ediyor.

Manchester City'nin son dönemdeki karnesi daha etkileyici. Son beş maçının tamamını kazandı, bu süreçte 13 gol atıp altı gol yedi. Bu seri; Sunderland'e karşı ligde alınan 5-3'lük galibiyeti, Norwich'e karşı Carabao Cup'taki 5-0'lık zaferi ve Manchester United ile Porto karşısındaki galibiyetleri içeriyor. City rahat gol bulma kapasitesi gösterdi, ancak bu serideki savunma rakamları da kırılganlıktan tamamen uzak olmadığını ortaya koyuyor.

İkili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da FA Cup'ta Manchester City'nin Liverpool'u 4-0 yenmesiyle sonuçlandı. Ondan önce City, Şubat 2026'da Premier League'de Anfield'da 1-2 kazandı ve Kasım 2025'te evinde 3-0'lık galibiyet aldı. Liverpool'un bu serideki galibiyetleri ise Şubat 2025'te City'nin sahasında 2-0 mağlup edilmesi ve Aralık 2024'te Liverpool'un Anfield'da 2-0 kazanmasıyla geldi. Son beş maçın genelinde City üç, Liverpool ise iki galibiyet aldı; City 10 gol atarken Liverpool dört gol kaydetti.

Puan durumu

Premier League puan tablosunda Manchester City bu karşılaşma öncesinde zirvede yer alırken, Liverpool altıncı sırada bulunuyor. Bu da ev sahibine Anfield'da alınacak olumlu bir sonuçla farkı kapatmak için ekstra motivasyon sağlıyor.