Premier Lig - Hafta 6 11 Eki 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool ile Manchester City arasındaki maç 11 Ekim 2026'da EST ile 11.30'da ve GMT ile 15.30'da başlayacak.

Manchester City'yi Anfield'da soğuk bir karşılama bekliyor

Bu, Manchester City'nin Premier League'in mali kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından oynayacağı ilk maç olacak, bu nedenle son dönemdeki en yakın rakiplerinden birinin sahasında ilgi çekici bir atmosferle karşılaşmaları bekleniyor.

City'nin pazar günü zirvede olması muhtemel

Manchester City, cumartesi günü Leeds ile karşılaşacak ikinci sıradaki Arsenal'e karşı üç puanlık fark ve dört gollük averaj üstünlüğüne sahip olduğu için pazar günü maçın başlama anında da Premier League'in zirvesinde yer alacak. Manchester City sahada sezona kusursuz bir başlangıç yaptı ve ligdeki yüzde 100'lük performansı da dahil olmak üzere tüm kulvarlarda üst üste yedi maç kazandı. EFL Cup'ta Norwich'e karşı ve Premier League'de Sunderland'e karşı 5-3 kazanılan maçta alınan son iki iç saha galibiyetinde 10 gol attılar, ayrıca deplasmanda Manchester United ve Porto'ya karşı üst üste gol yemeden galibiyetler elde ettiler.

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Liverpool yeni teknik direktörüne hâlâ uyum sağlıyor

Liverpool, tüm kulvarlarda toplamda dokuz maçtır yenilmiyor olsa da bu sezon Premier League'de çok ikna edici bir görüntü vermedi. Son iki Premier League deplasman maçını gol yemeden kazandılar, ancak Anfield'daki son iki lig maçlarında beraberlik aldılar: Nottingham Forest'a karşı 2-2 ve Fulham'a karşı 0-0.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

En çok asist yapan oyuncu Cody Gakpo, Hugo Ekitike ve Conor Bradley, Liverpool'da uzun süreli sakatlığı bulunan dikkat çekici eksikler arasında yer alıyor.

Phil Foden, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kartın ardından konuk ekipte cezalı durumda.

City, son üç ikili karşılaşmayı toplamda 9-1'lik skorla kazandı, ancak Premier League'de Anfield'a yaptığı son 16 ziyaretin sadece ikisini kazanabildi; buna rağmen geçen sezon aynı fikstürü Erling Haaland'ın geç attığı golle kazanmıştı.

Norveçli forvet, Liverpool ile oynadığı son üç maçta beş gol attı.

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Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool bu maça önemli sayıda eksikle çıkıyor. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros ve Cody Gakpo'nun sakat olarak listelenmesi, Iraola'nın birçok bölgede sınırlı seçenekle kalmasına neden oluyor. Kulüp, milli ara sonrası oyuncuların fiziksel durumunu değerlendirirken yeni güncellemelerin gelmesi bekleniyor.

Maresca da City'de kendi kadro seçim sorunlarıyla karşı karşıya. Antoine Semenyo ve Nico O'Reilly sakat, Phil Foden ise cezalı. Norveç'in Portekiz'e yenildiği maçta oyundan çıkan Haaland'ın durumu, maç başlangıcı öncesindeki en acil endişe olmaya devam ediyor.

Form durumu

Liverpool bu karşılaşmaya, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta aldığı dört galibiyet ve bir beraberlikle geliyor. Son maçında Premier League'de deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup etti; ayrıca Carabao Cup'ta Tottenham'a, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e ve ligde Ipswich Town'a karşı da galibiyet aldı. Beraberlik ise Fulham deplasmanında geldi ve iki taraf da gol bulamadı. Söz konusu beş maçta Liverpool sekiz gol atıp üç gol yedi; bu da çok fırsat üreten ancak savunmada her zaman tam anlamıyla güven vermeyen bir takıma işaret ediyor.

Manchester City'nin son dönemdeki performansı daha da etkileyici. Son beş maçının tamamını kazanan takım, bu süreçte 13 gol attı ve altı gol yedi. Bu seri içinde Sunderland'e karşı ligde alınan 5-3'lük galibiyet, Norwich'e karşı Carabao Cup'ta gelen 5-0'lık zafer ve Manchester United ile Porto karşısındaki galibiyetler yer alıyor. City hücumda rahat skor üretebildiğini gösterdi, ancak bu periyottaki savunma verileri de takımın zafiyetlerden tamamen uzak olmadığını ortaya koyuyor.

İkili rekabette sonuçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da FA Cup'ta Manchester City'nin Liverpool'u 4-0 yenmesiyle sonuçlandı. Ondan önce City, Şubat 2026'da Premier League'de Anfield'da 1-2 kazandı ve Kasım 2025'te sahasında 3-0 galip geldi. Liverpool'un bu süreçteki galibiyetleri ise Şubat 2025'te City'nin sahasında 2-0 mağlup edilmesi ve Aralık 2024'te Liverpool'un Anfield'da 2-0 kazanmasıyla geldi. Son beş karşılaşma toplamında City üç, Liverpool ise iki galibiyet aldı; City 10 gol atarken Liverpool dört gol kaydetti.

Puan durumu

Premier League puan tablosunda Manchester City bu maç öncesinde lider durumda bulunurken Liverpool altıncı sırada yer alıyor; bu da ev sahibine Anfield'da alacağı olumlu bir sonuçla farkı kapatma konusunda ekstra motivasyon sağlıyor.