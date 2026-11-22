Liverpool, Anfield'da erken gelen kırmızı kartın avantajını taktiksel bir ustalıkla kullanarak Manchester United'ı 4-0 mağlup etti. Florian Wirtz ve Rio Ngumoha'nın akışkan hareketliliğini durduramayan Mauricio Pochettino'nun takımı için bu maç, teknik direktörün felaketle sonuçlanan ilk karşılaşması oldu.

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Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Kuzeybatı derbisine yüksek tempolu dikine oyun ve iç koridorlarda sayısal üstünlük kurarak Manchester United'ı bunaltma hedefiyle çıktı. Iraola, United'ın savunmadaki uyum eksikliğinden yararlanmak için Wirtz'i hatlar arasında dolaşıp rakip stoperleri yerlerinden çıkarmakla görevli serbest bir oyun kurucu olarak kullandı. Plan, konuk ekibi erkenden kendi yarı sahasına hapsetmeye dayanıyordu. Bradley Barcola ve Ngumoha'nın kanatlardaki genişliği sahayı açacak, Dominik Szoboszlai'nin yararlanabileceği merkezî pas koridorlarını oluşturacaktı.

Buna karşılık Pochettino, ilk maçına savunmada düzeni koruma ve geçişlerde hızlı çıkışlar yapma hedefiyle başladı. Sahanın merkezini daraltmak için 4-2-3-1 düzenini tercih etti; Kobbie Mainoo ve Youri Tielemans, dörtlü savunmanın önünde çift ön libero olarak konumlandı. Ancak Leny Yoro'nun oyundan atılmasıyla bu plan sekiz dakika içinde geçerliliğini yitirdi. Taktik hedef, dengeli biçimde ileri çıkmaktan derinde savunma yaparak hasarı sınırlamaya dönüştü. Liverpool'ın akışkan yer değişimleri, eksilen United savunması için fazla karmaşıktı ve konuk ekip bu değişime uyum sağlayamadı.

Liverpool'ın taktik düzeni

Liverpool, oyun kurulumunda sık sık 3-2-5'e dönüşen son derece esnek bir 4-2-3-1 düzeniyle sahaya çıktı. Jeremy Jacquet ve Virgil van Dijk savunma çizgisini önde tutarken beklerin ileri çıkması teşvik edildi. Böylece Barcola ve Ngumoha içe kat ederek merkezde tehdit oluşturabildi. Presi başlatan başlıca işaret, United kalecisi Senne Lammens'e verilen bir geri pas ya da Lisandro Martínez'in topu kontrol ederken açmasıydı. Liverpool, rakibini uzun ve isabetsiz uzaklaştırmalara zorlamak için hemen adam odaklı prese geçiyordu.

Iraola'nın takımında en çok öne çıkan özellik, hücumdaki dört oyuncunun yer değiştirebilmesiydi. Alexander Isak'ın geriye gelip top alması savunmacıları peşinden sürükledi ve Szoboszlai'nin ceza sahasına geriden girmesi için alan yarattı. Takımın taktik açıdan merkezindeki Wirtz ise sağ iç koridorda sürekli boşluk buldu. Liverpool, topsuz oyunda kompakt bir 4-4-2 savunması yaptı. Ancak topa %64 oranında sahip olduğu için savunmadaki asıl işi, topu kaybettikten hemen sonra pres yapmaktı. Hücum bölgesinde topu hızla geri kazanarak United'ın geçişlerde Bruno Fernandes'i bulmasını engelledi. Oyuna sonradan giren Víctor Muñoz'un attığı dördüncü gol de bunu gösterdi. Kadro derinliği sayesinde teknik seviyesini koruyan Liverpool, %88 başarı oranıyla 509 isabetli pas yaptı.

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Man Utd'nin taktik düzeni

Pochettino'nun Manchester United'ı maça kompakt ve dirençli olmayı hedefleyen bir 4-2-3-1 düzeniyle başladı. Plan, Matheus Cunha'nın fizik gücüyle topu ileride tutması ve Bryan Mbeumo ile Patrick Dorgu'nun Liverpool'ın ileri çıkan beklerinin arkasındaki boşlukları değerlendirmesiydi. Ancak Yoro'nun 8. dakikada Isak'a yaptığı profesyonel faul nedeniyle oyundan atılmasıyla taktik plan çöpe gitti. United hemen 4-4-1 savunma düzenine çekildi; 22. dakikada Mbeumo'nun yerine Harry Maguire'ın girmesiyle bu düzen 5-3-1'e dönüştü.

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Savunmada ikinci bir güvence bulunmadığı için United'ın orta sahası sürekli kolayca geçildi. Mainoo ve Tielemans çok geniş bir alanı kapatmak zorunda kaldı; bu da stoperlerin önündeki bölgeyi Wirtz ve Szoboszlai'ye bıraktı. United oyun kuramadı ve sık sık Alisson Becker'in kolaylıkla karşıladığı uzun toplara başvurdu. Fernandes, kaleyi bulan üç şutla hücuma hareket getirmeye çalışsa da destek bulamadı ve United maçı yalnızca 0,63 xG ile tamamladı. Savunma hattı, Liverpool kanat oyuncularını takip edecek yatay sürate sahip değildi. Orta saha ile zorunlu olarak kurulan beşli savunma arasındaki kopukluk, Liverpool'ın 90 dakika boyunca yedi net gol fırsatı yaratmasına olanak tanıdı.

Taktik mücadelesi

Belirleyici taktik mücadele kanatlarda yaşandı. Liverpool'ın kanat oyuncuları, United bekleriyle girdikleri bire bir mücadeleleri sürekli kazandı. Özellikle Ngumoha, Diogo Dalot'yu maç boyunca zorladı. Önce çizgide kalıp ardından içe kat edebilmesi United'ı ikilemde bıraktı: Yakın markaj yapıp arkada boşluk bırakmak ya da geri çekilip oyunu yönlendirmesine izin vermek. Ngumoha'nın 13. dakikada Wirtz'in golüne yaptığı asist, bu eşleşmedeki üstünlüğünün doğrudan sonucuydu.

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Iraola, takımına tempoyu hiç düşürmemesi talimatını vererek taktik mücadeleyi açık biçimde kazandı. United daha derinde savunmaya geçtiğinde bile Liverpool, hızlı yön değişiklikleriyle rakip savunma hattını kaydırıp boşluklar buldu. Pochettino, uzaklaştırılan toplar için daha sabit bir hedef oluşturmak amacıyla devre arasında Joshua Zirkzee'yi oyuna alarak bunu önlemeye çalıştı. Ancak orta sahada seken topları kazanacak sayısal gücü bulunmayan United, sürekli baskı altında kaldı. Taktik planların uygulanmasındaki fark şut sayısına da yansıdı: Liverpool'ın kaleyi bulan 11 şutu, United'ın seyrek girişimlerinin çok ötesindeydi.

Maç içindeki değişiklikler

En önemli değişiklik, Pochettino'nun 22. dakikada Maguire'ı oyuna alıp beşli savunmaya geçmesiydi. Bu hamle merkezdeki sorunları kısa süreliğine hafifletse de kanatları tamamen rakibe bıraktı. Barcola bundan yararlandı ve üçüncü golde Ngumoha'ya pası verdi. Pochettino, devre arasında Cunha'nın yerine Zirkzee'yi alarak hücumda topun oynanabileceği bir odak noktası yaratmayı umdu. Ancak yeterince pas alamaması, değişikliği etkisiz bıraktı.

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Iraola'nın değişiklikleri ise daha proaktifti. Pres gücünü tazelemek için 72. dakikada Trey Nyoni ve Víctor Muñoz'u oyuna aldı. Muñoz'un girişi özellikle etkili oldu; taze enerjisi, Liverpool'ın maçın son bölümünde de dikine oyununu sürdürmesini sağladı. Wirtz'le yaptığı akıcı bir paslaşmanın ardından 82. dakikada attığı gol, Iraola'nın sisteminin sahadaki oyuncular değişse de işlediğini gösterdi. Liverpool ikinci yarıda pres hattını biraz geriye çekerek United'ı ileri çıkmaya davet etti, ardından hızlı hücumlarla rakibini yakaladı. Böylece enerjisini yönetirken maç sonunda 4,38 gibi yüksek bir xG değerine ulaştı.

Sonuç

Sonuçta maçın kaderini Liverpool'ın alanları kullanmadaki üstünlüğü ve United'ın düzenini bozan erken kırmızı kart belirledi. Iraola'nın sahayı geniş kullanma ısrarı ve Wirtz'i serbestçe dolaşarak rakip düzenini bozan bir oyuncu olarak görevlendirmesi, United'ın savunmada ritim bulmasını engelledi. Pochettino'nun beşli savunmayla tamamen geriye yaslanma çabası ise orta sahası rakibin pas akışını kesemediği için başarısız oldu. Liverpool'ın baskıyı sürdürüp hücum bölgesindeki sayısal üstünlüğünden yararlanması, rekabet dolu bu maçı taktik açıdan tek taraflı bir karşılaşmaya dönüştürdü. United lig tablosunda 19. sırada kaldı; Pochettino'yu ise aşması gereken büyük bir zorluk bekliyor.