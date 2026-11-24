Manchester United, Liverpool karşılaşmasında gördüğü kırmızı karta yaptığı itirazın kabul edilmesiyle Fransız savunma oyuncusu Leny Yoro'ya verilen bir maçlık cezayı kaldırttı. Böylece genç oyuncu, cumartesi günü Premier Lig'de oynanacak Brentford maçında forma giyebilecek.

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Yoro, geçen pazar günü oynanan Liverpool maçının 8. dakikasında ceza sahası yakınlarında Alexander Isak'a yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görmüştü. Manchester United'ın 4-0 kaybettiği bu karşılaşma, Mauricio Pochettino'nun takımın teknik direktörü olarak çıktığı ilk maç olmuştu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester United'ın itirazını kabul ettiğini duyurdu. Daily Mail gazetesinin aktardığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Leny Yoro'nun bir maçlık cezası, haksız kırmızı kart itirazının kabul edilmesinin ardından kaldırıldı. Manchester United oyuncusu, takımının 22 Kasım Pazar günü Liverpool ile oynadığı Premier Lig maçında net bir gol fırsatını engellediği gerekçesiyle oyundan atılmıştı. Bağımsız Düzenleme Komisyonu'nun bu karara ilişkin yazılı gerekçeleri uygun bir zamanda yayımlanacak."

Yoro, kaleye doğru ilerleyen Isak'ı arkadan ittiği için kırmızı kart görmüş, hakem Sam Barrott Liverpool lehine serbest vuruş kararı vermişti. Dominik Szoboszlai da bu serbest vuruşu gole çevirerek takımının ilk golünü kaydetmişti.

Ancak Manchester United, itirazında Yoro'nun Liverpool forvetini net bir gol fırsatından mahrum bırakmadığını savundu. Kulübe göre kaleci Senne Lammens'in topa Isak'tan önce ulaşma şansı vardı ve doğrudan kırmızı kart kararına bu nedenle itiraz edildi.

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İtiraz kabul edilmiş olsa da Profesyonel Hakemler Kurulu'nun başkanı Howard Webb, pozisyonu değerlendirirken hakemin kararını savunmuştu. Webb, faulün kendisinin açık olduğunu, tartışmanın ise net gol fırsatını engelleme koşullarının bu pozisyona uyup uymadığıyla ilgili olduğunu vurgulamıştı.

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Webb, hakemin oyunun kaleye doğru akışını, topun ceza sahasına yakın konumunu, atak hattında yalnızca bir savunma oyuncusunun bulunmasını ve Isak'ın topu kontrol edip kaleciden önce ona ulaşabilme ihtimalini göz önünde bulundurduğunu açıkladı.

Isak'ın topun kontrolünü elinde tuttuğunu ve kendisini yere düşüren faulden önce Yoro'yu geçmeyi başardığını belirten Webb, Lammens'in topa önce ulaşıp ulaşamayacağı konusunda bir soru işareti bulunduğunu da kabul etti.

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Webb, hakemin kararını sahadaki pozisyonu değerlendirerek verdiğini, ardından VAR'ın devreye girerek durumu incelediğini söyledi ve şöyle konuştu: "Bu, hakemin sahada verdiği bir karardı. Ardından VAR, kararın açık ve net bir hata olup olmadığını kontrol etti ve öyle olmadığı görüşüne vardı."

Webb, Isak'ın topa ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüphe bulunmasının hakemin kararının mutlaka açık bir hata olduğu anlamına gelmediğini ekledi. Forvetin kaleye doğru hızla ilerlediğine dikkat çeken Webb, bunun hakemin kırmızı kart yönündeki görüşünü desteklediğini ifade etti.

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Bu olay, Manchester United'ın son dönemde itiraz ettiği hakem kararları zincirinin yeni bir halkası oldu. Webb, geçen eylül ayında Old Trafford'daki derbide Manchester City'ye 1-0'lık galibiyeti getiren Erling Haaland golünün, VAR hakeminin Enzo Fernández'in ofsayt pozisyonunu yanlış değerlendirmesi nedeniyle geçerli sayılmasının ardından kulüpten özür dilemişti.

Webb ayrıca geçen sezon Manchester United ile Brentford arasındaki maçta bir hakem hatası yapıldığını kabul etmişti. Brentford kaptanı Nathan Collins, ceza sahası içinde Bryan Mbeumo'yu düşürmesine rağmen kırmızı kart görmemiş, United o maçı 3-1 kaybetmişti.

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Böylece Liverpool karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan Leny Yoro, Old Trafford'daki Brentford maçı öncesinde Manchester United'ın kadrosuna geri dönüyor. Takım, ağır yenilginin izlerini silip Premier Lig'de yeniden dengesini bulmaya çalışıyor.

Manchester United, Premier Lig'de 11 hafta sonunda yalnızca 8 puanla sondan bir önceki sıra olan 19. sırada bulunuyor. Takım bu süreçte sadece bir galibiyet alabildi.