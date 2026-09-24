Manchester City, uluslararası ara döneminde Ganalı yıldızı Antoine Semenyo'nun ülkesinin milli takım kampında sakatlanmasıyla acı bir darbe aldı.

İngiliz "Metro" gazetesine göre Semenyo, tedavi gerektiren bacağındaki şişlik nedeniyle mevcut uluslararası ara döneminde Gana'nın maçlarını kaçıracak.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon şimdiye dek muhteşem bir formda ilerliyordu; Manchester City'nin Premier Lig'deki beş maçının tamamını kazandığı kusursuz sezon başlangıcında iki gol ve üç asistlik katkı sağladı.

Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kurt Okraku, "Asempa FM" radyosuna yaptığı açıklamada Semenyo'nun teknik direktör Carlos Queiroz ile iletişim halinde olduğunu ve zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Okraku, Ghana Soccernet sitesine şunları söyledi: "Antoine ve teknik direktör konuştu, oyuncu teknik direktöre şöyle dedi: 'Bana ihtiyacınız varsa gelirim ve sağlık ekibi beni yeniden muayene eder, ancak gerçek şu ki bacağım şişti ve bunun tedavi edilmesi gerekiyor.'".

Mevcut uluslararası ara dönemi oldukça uzun; Gana milli takımı Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Fildişi Sahili ve Gambiya'ya karşı iki maç, ardından Fas'a karşı bir hazırlık maçı oynayacak.

Semenyo bu maçları kaçıracak, ancak 11 Ekim'de Anfield Stadı'nda oynanacak Manchester City'nin Liverpool ile yapacağı bir sonraki maçta yer almayı umuyor.

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