Liverpool - Leipzig maçı Anfield Road'da oynanmayacak

UEFA, Liverpool-Leipzig maçının hangi stadyumda oynanacağını açıkladı.

Liverpool ile Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye alındı.

İngiltere Federasyonu ve UEFA, bu kararı açıkladı.

Bilindiği gibi Almanya'da oynanması gereken ilk karşılaşma da koronavirüs tedbirlerinden dolayı Macaristan'ın Budapeşte kentinde oynanmış ve Liverpool, 16 Şubat'ta Puskas Arena'da Leipzig'i 2-0 mağlup etmişti. Önümüzdeki çarşamba günü iki takım, yine aynı stadyumda bu kez rövanş mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Liverpool-Leipzig maçıyla ilgili UEFA'dan açıklama

UEFA, rövanş ile ilgili bu sabah yayınladığı bildiride konuya açıklık getirdi:

"UEFA, Liverpool ile RB Leipzig arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinin Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacağını resmen onayladı. UEFA, destekleri ve yakın iş birlikleri için Liverpool ve RB Leipzig'e, ayrıca yardımlarından dolayı ve maçı düzenlemeyi kabul eden Macar Futbol Federasyonu'na şükranlarını sunar."

Liverpool-Leipzig maçı neden Macaristan'da oynanıyor?

İki takımın da maçı Macaristan'da oynamasının sebebi, koronavirüs önlemlerine bağlı ülkeler arasındaki seyahat kısıtlaması. Alman hükümeti, İngiltere'de yaygın olan yeni koronavirüs türlerine ilişkin endişeler nedeniyle Liverpool'un ülkeye girişini ilk maçta kabul etmemişti.

Eğer Leipzig, rövanş için İngiltere'ye gitmiş olsaydı Almanya'ya döndüğünde tüm takımın protokoller gereği karantinaya alınması gerekecekti.

Budapeşte'de başka hangi maçlar oynandı?

Liverpool - RB Leipzig karşılaşmasının yanı sıra Manchester City de Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Monchengladbach ile Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Fakat bu eşleşmenin rövanşı, 16 Mart'ta Etihad Stadı'nda oynanacak.

Bununla birlikte Tottenham, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk mücadelesinde, Avusturya'da oynaması gereken Wolfsberger karşılaşmasını yine Puskas Arena'da oynamıştı. Rövanş ise Londra'da oynandı.

Puskas Arena ayrıca 18 Mart'ta Molde ile Granada arasında oynanacak Avrupa Ligi son 16 turunun rövanş mücadelesine ev sahipliği yapacak. Normalde Norveç'te oynanması gereken karşılaşma, aynı sebepten ötürü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.