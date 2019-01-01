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Liverpool, kötü seriye son vermek istiyor

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Tottenham ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek olan Liverpool'un finaller tarihinde kıramadığı bir laneti bulunuyor.

Kulüpler düzeyinde UEFA'nın düzenlediği organizasyonlardaki final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynansa da, statü gereği finalistlerden biri ev sahibi diğeri ise deplasman takımı olarak belirleniyor.

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İngiltere'nin köklü ekiplerinden Liverpool, bugüne kadar 11 kez tek maç üzerinden oynanan final karşılaşmalarında boy gösterdi.

'Kırmızılar' bu 11 finalin 6'sında kupayı kazanan taraf olurken, 5'inden mağlup ayrıldı.

İngiliz ekip, kaybettiği 5 finalin hepsinde statü gereği deplasman takımı olarak sahaya çıktı. Kazandığı 6 finalde ise ev sahibi ekip olarak belirlenmişti.

Liverpool'un kupaya uzanamadığı finaller şu şekilde;

1965-1966 - Kupa Galipleri Kupası: Borussia Dortmund 2-1 Liverpool

1984-1985 - UEFA Avrupa Kupası (Şampiyonlar Ligi): Juventus 1-0 Liverpool

2006-2007 - Şampiyonlar Ligi: Milan 2-1 Liverpool

2015-2016 - UEFA Avrupa Ligi: Sevilla 3-1 Liverpool

2017-2018 - Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 3-1 Liverpool

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