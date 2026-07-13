Liverpool, KNVB’ye yardım elini uzattı ve Arne Slot’un gelişinin önünü açtı

De Telegraaf’ın haberine göre, Liverpool, Arne Slot’un Hollanda milli takımının teknik direktörü olması için ona destek olabilir. Bergentheim doğumlu teknik adam, Mayıs ayında görevden alındıktan sonra milyonlarca tutarında bir tazminat aldı. Bu tazminat, başlangıçta KNVB için mali bir engel teşkil ediyor gibi görünüyordu.

The Reds, Slot’un teknik direktörlük kariyerinde güzel bir adım atmasına izin verecek gibi görünüyor. Görevden alınmasının ardından Slot, yüklü bir tazminat alma hakkını korudu. Sözleşmesinden kalan maaşı, asıl sözleşme süresinin sonuna (2027) kadar aylık olarak ödenecek.

Genellikle işten çıkarılan antrenörler, yeni bir işe başladıklarında bu tür tazminat hakkını kaybederler. De Telegraaf gazetesine göre, geçmişte bu tazminatlar genellikle yeni işveren tarafından karşılanırdı, ancak bu durum uzun süredir geçerli değil.

Slot’un, yeni bir işvereni olmadığı takdirde bir yıl için on milyon avrodan fazla tazminat alma hakkı olduğu belirtiliyor. Slot, 2024 yılında Anfield’da üç yıllık bir sözleşme imzalamış ve 2025 yılında Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra ikinci ve üçüncü sezonları için maaş zammı almıştı. Gazete, Slot’un toplamda yaklaşık otuz milyon avro tazminat alma hakkına sahip olduğunu hesaplıyor.

Liverpool içinden gelen kaynaklara göre, kulüp, Slot’un KNVB’deki ilk yılında alacağı maaşı, İngiliz kulübünde hak edeceği tutara kadar tamamlamaya hazır. Böylece Liverpool, yalnızca Hollanda Futbol Federasyonu’nun Slot’a ödediği kısmı tasarruf etmiş olacak.

İngiliz dev kulüp, Slot’un görevine son verildiğinde “çok nezaketle” davrandığını düşünüyor. İlk sezonunda şampiyonluğu kazanmasının da etkisiyle Liverpool’un, Slot’a Hollanda Milli Takımı’nın boş olan teknik direktörlük pozisyonunu vereceği söyleniyor.

Bu düzenleme sayesinde KNVB’nin önündeki mali engel büyük ölçüde ortadan kalkmış görünüyor. Böylece federasyon, görevinden ayrılan Ronald Koeman’ın yerine kısa sürede bir halef atayabilir. Eylül ayında, Nations League’in Almanya ile oynanacak ilk eleme maçı programda yer alıyor. Bu nedenle yeni milli takım teknik direktörü arayışında acele edilmesi gerekiyor.