Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United'ı karşı karşıya getiren Salı günü futbol gündeminin en önemli maddesiydi.

Hafta sonu Norwich maçında kendi seyiricisi tarafından ıslıklanan Paul Pogba'nın Liverpool karşısında nasıl bir performans göstereceği de büyük merak konusuydu.

Ancak futbolseverler bu sorunun yanıtına ulaşamadı. Maça ilk 11'de başlayan Pogba. 10. dakikada sakatlanarak yerini Jesse Lingard'a bıraktı.

Neler yaşandı?

Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan ve zirve yarışında Manchester City'ye ortak olan Liverpool, Manchester United karşısında da maça hızlı girdi.

Henüz beşinci dakikada Luis Diaz ile öne geçen Liverpool, 22'de Mohamed Salah'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

United'da dertler bitmiyor

Dördüncü sıradaki Tottenham'ın üç puan gerisine düşen ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını zora sokan United, Anfield deplasmanına sıkıntılı çıkmıştı.

Yeni doğan oğlunun vefatı nedeniyle ailesiyle vakit geçirmek isteyen Cristiano Ronaldo, Liverpool karşısında kadroda yer almadı.

Varane, Fred, Cavani ve Shaw'un sakatlıkları nedeniyle kadro kurmakta zorluk yaşayan Rangnick bir darbe de Pogba'dan yedi.

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Pogba için kabus gibi bir sezon

Manchester United'ın Norwich'i 3-2 yendiği maçta Old Trafford tribünlerinin tepkisine maruz kalan Pogba, küfürlü tezahüratlara elini kulağına götürerek yanıt vermişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pogba'nın kulüpten ayrılması bekleniyor. Son dönemde seyirciyle yaşadığı gerginlik de bu ihtimali kuvvetlendiriyor.

Bu sezon sakatlık sorunlarıyla boğuşan Pogba, Premier Lig'de yalnızca 19 maça çıkabildi.