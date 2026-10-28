Chelsea, Anfield'da Liverpool'a penaltı atışlarında 6-5 yenilerek Carabao Cup'a veda etti. Morgan Rogers normal sürede penaltıdan gol atsa da gergin geçen dördüncü tur mücadelesinde Wesley Fofana'nın kaçırdığı penaltı pahalıya mal oldu.

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Chelsea'nin Carabao Kupası macerası, Anfield'da Liverpool'a penaltı atışlarında 6-5 yenilmesiyle en acı şekilde sona erdi. Taktik açıdan ilgi çekici geçen maçın ilk yarısında kullanılan iki penaltı, 90 dakikanın 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasını sağladı. Morgan Rogers, 40. dakikada büyük bir soğukkanlılıkla kullandığı penaltıyla konuk ekibi öne geçirdi. Ancak Cody Gakpo, yalnızca üç dakika sonra yine penaltıdan ev sahibi ekibe beraberliği getirdi. İkinci yarı bir satranç mücadelesine dönüştü. Chelsea'nin orta blok savunması Liverpool'un yerleşim oyununu başarıyla aksatsa da Chelsea, %48'lik topa sahip olma oranını süreklilik gösteren, gol ihtimali yüksek fırsatlara dönüştürmekte zorlandı.

Ardından gelen penaltı atışları, baskı altında psikolojik dayanıklılığın sınandığı bir mücadeleye sahne oldu. Pedro Neto, Morgan Rogers, Romeo Lavia, Jordan Henderson ve Levi Colwill penaltılarını gole çevirirken Valentin Barco ve Emmanuel Emegha fileleri bulamadı. Belirleyici an, eşitlik bozulana kadar süren atışlarda Wesley Fofana'nın sırası geldiğinde yaşandı. Savunmacının kaçırdığı penaltı, Liverpool'a galibiyeti ve çeyrek final biletini getirdi. Chelsea savunmada dirençliydi ve Liverpool'un 37 ikili mücadele kazanmasına karşılık 53 ikili mücadele kazandı. Ancak normal sürede savunmadaki sağlamlığından yararlanamaması, sonunda elenmesinin önünü açtı.

Kaleci ve savunma

Mike Penders - 7/10

Genç kaleci, 3 kurtarış yaptığı ve karşı karşıya kaldığı beklenen gol (xGC) değeri 2,10 olan maçta sağlam bir performans sergiledi. Cody Gakpo'nun 43. dakikada gole çevirdiği penaltıda yapabileceği fazla bir şey yoktu, ancak maç boyunca doğru pozisyon aldı. Toplam 3 kurtarışla Liverpool'un baskıyı sürdürdüğü bölümlerde Chelsea'yi oyunda tuttu.

Malo Gusto - 6/10

Her zamanki hibrit rolünde takımına pas seçeneği sunan Gusto, hücumun son bölümünde alışıldık etkisini göstermekte zorlandı. Kanatta Liverpool'un oyuncularının yer değiştirmelerini kontrol etmekte zorlandığı performansının ardından 68. dakikada oyundan alındı. Yerine giren Palestra, son bölümde daha doğrudan bir hücum tehdidi sundu.

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Josh Acheampong - 7/10

Genç oyuncu, Anfield'ın zorlu atmosferinde ayakta kalarak olgun bir performans sergiledi. 75. dakikada uzaktan çektiği şutla Liverpool kalecisini sınadı ve kaleyi bulan bir şut kaydetti. Savunmada disiplinli oynayarak Chelsea'nin ikili mücadelelerdeki üstünlüğüne katkıda bulundu. Chelsea toplam 53 ikili mücadele kazandı.

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Wesley Fofana - 6/10

Fofana, normal sürede savunmanın bel kemiğiydi. Kazandığı 3 top müdahalesi ve 9 ikili mücadele de dahil olmak üzere 18 savunma müdahalesiyle maçta bu alanda ilk sırada yer aldı. Ancak gecesine penaltı atışlarındaki belirleyici kaçırışı gölge düşürdü. Eşitlik bozulana kadar süren bölümde penaltısını gole çeviremeyince Chelsea'nin kaderi belli oldu.

Maxence Lacroix - 5/10

45. dakikada, devre arasından hemen önce oyundan alınan savunmacı için zor bir akşamdı. Liverpool'un önde baskısının yoğunluğuyla baş etmekte zorlandı ve Chelsea'nin geriden oyun kurmak için ihtiyaç duyduğu taktik ritmi yakalayamadı.

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Orta saha

Romeo Lavia - 7/10

Lavia, Chelsea'nin orta sahasının merkezinde ihtiyaç duyduğu yapısal dengeyi sağladı. Penaltı atışlarının üçüncü turunda vuruşunu gole çevirerek baskı altında ne kadar soğukkanlı olduğunu gösterdi. Topun takımında kalmasını sağlayıp oyunu yeniden yönlendirme becerisi, Chelsea'nin %79 pas isabetiyle oynamasında kilit rol oynadı.

Jordan Henderson - 7/10

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 46 isabetli pasla Chelsea'de bu alanda ilk sırada yer alarak takımın oyununu yönlendirdi. Orta sahada örnek bir performans sergiledi ve penaltı atışlarının eşitlik bozulana kadar süren bölümünde vuruşunu sakin biçimde gole çevirerek tecrübesini gösterdi.

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Moises Caicedo - 6/10

Caicedo yüksek tempolu bir performans sergiledi, ancak Liverpool'un hatlarını aşacak son pası bulamadı. 22. dakikada bir şutu savunmadan döndü. Chelsea'nin taktik dizilişini değiştirmeye çalıştığı 68. dakikada yerini Valentin Barco'ya bıraktı.

Hücum

Danny Welbeck - 5/10

Virgil van Dijk karşısında uzun süre yalnız kalan tecrübeli forvet için sessiz bir maçtı. Kayda değer bir isabetli şut çıkaramadı ve Chelsea'nin Emegha'nın taze enerjisinden yararlanmayı tercih etmesiyle 68. dakikada oyundan alındı.

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Morgan Rogers - 8/10

Chelsea'nin öne çıkan oyuncusuydu. Sürekli tehdit yaratan Rogers, 1,14 gibi yüksek bir beklenen gol (xG) değeriyle 6 şut çekti; bunların 2'si kaleyi buldu. 40. dakikadaki penaltıyı büyük bir özgüvenle gole çevirdi ve penaltı atışlarında da bir kez daha başarılı oldu.

Pedro Neto - 7/10

Neto'nun hızı, kontra ataklarda takımı için yararlı bir seçenek oldu. Akan oyunda istediğini yapamasa ve yalnızca 53. dakikada uzaktan çektiği, savunmadan dönen bir şutla yetinse de penaltı atışlarında Chelsea'nin ilk vuruşunu gole çevirerek kalitesini gösterdi ve takımının atışlarına iyi bir başlangıç yaptı.

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Yedekler ve teknik direktör

Levi Colwill - 6/10

İlk yarının bitimine kısa süre kala Lacroix'nın yerine oyuna girdi. Savunmada sağlam bir performans sergiledi ve 78. dakikada bir köşe vuruşunun ardından yaptığı kafa vuruşuyla neredeyse galibiyeti getirdi.

Valentin Barco - 5/10

Takıma genişlik kazandırmak için 68. dakikada oyuna alındı. Ne yazık ki en çok, penaltı atışlarının dördüncü turunda kaçırdığı ve Chelsea'yi hemen baskı altına sokan penaltıyla öne çıktı.

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Emmanuel Emegha - 5/10

İleri uçta fiziksel güç katması için oyuna alındı. Normal sürede sahada kaldığı bölümde şut çekemedi, ardından penaltı atışlarının yedinci turundaki vuruşunu da kaçırdı.

Marco Palestra - 6/10

68. dakikada Gusto'nun yerine oyuna girdi. Hücumda cesurdu; 78. dakikada sağ ayağıyla çektiği şut direğin hemen yanından geçince galibiyet golünü bulmaya çok yaklaştı.

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Teknik direktör: Xabi Alonso - 6/10

Alonso, Liverpool'un başlıca tehditlerini etkisiz kılmak için takımını iyi hazırladı. Rakibin oyununa göre hareket eden ve ikili mücadelelere ağırlık veren bir oyun tercih etmesi neredeyse sonuç verecekti. Ancak ikinci yarıda son vuruşlardaki etkisizlik ve sonunda penaltı atışlarının getirdiği belirsizlik, takımının turnuvaya veda etmesine yol açtı.