Bruno Fernandes, Manchester United'ın Anfield'da aldığı ağır yenilgiye şaşırtıcı bir değerlendirme getirdi. Liverpool karşısındaki 4-0'lık hezimete rağmen takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Manchester United kaptanı, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan takımının yaptığı bazı "iyi şeylerin" skorun gölgesinde kaldığını savundu.

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Erken kırmızı kart Anfield'daki çöküşü başlattı

Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle Manchester United için maç daha ilk 10 dakika içinde kötüye gitti. Liverpool, üstünlüğünü hemen değerlendirdi ve 13. dakikaya gelindiğinde iki farklı öne geçti.

2023'te Anfield'da 7-0'lık bir hezimet yaşayan Fernandes, Mauricio Pochettino'nun takımının bir başka tarihi farkı önlemek için verdiği mücadeleye tanık oldu. Ev sahibi takımın fırsatları değerlendirememesi farkın açılmasını engelledi, ancak ikinci yarıda gelen iki gol 4-0'lık yenilgiyi kesinleştirdi.

Fernandes kırmızı karta öfkelendi, cesur oyunu övdü

Kulüple sözleşme görüşmelerini rafa kaldıran Portekizli oyun kurucu , Alexander Isak'ın topa sert dokunuşunun ardından topun kontrolünde olmadığını savunarak Yoro'nun kırmızı kart görmesine tepki gösterdi. Fernandes, "Bugün buna kırmızı kart veremezsiniz. Bize çok açık biçimde gösteriliyor: Oyuncu topun kontrolünde değilse bu asla kırmızı kart değildir" dedi.

Hayal kırıklığına rağmen kaptan, maç sonrasında son dönemde yaptığı sert açıklamaların aksine takımının cesaretini övdü. "Bir kişi eksik olmamıza rağmen maçta bir şeyler yapmak için yine de çok sayıda fırsat yarattık" diyen Fernandes, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne yazık ki ikinci yarıda iki gol daha yemeyi önleyemedik. Çok cesurduk. Bazı anlarda topu kaybettik ama oynamaya, maçta bir şeyler yapmaya çalışıyorduk; korkmuyorduk.

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"Belki bazı anlarda biraz fazla oynamaya çalıştık ve sonunda goller yedik. Ama yalnızca savunma yapıp yapabileceklerimizden korkmaktansa bunu ve takımımın yapmak istediklerimizi sahaya yansıtma konusundaki özgüvenini görmeyi tercih ederim."

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19. sıradaki United için küme düşme endişesi büyüyor

Bu yenilgiyle United, 11 Premier League maçında yalnızca bir galibiyetle 19. sırada kaldı. Bu, ligin en düşük galibiyet sayısı. Aralık ayına bir hafta kala Manchester United'ın ciddi bir kümede kalma mücadelesi vereceğine dair endişeler artıyor.

Yine de Fernandes, takımın mücadele ruhunun umut verdiğini vurguladı. "Çok acı verici, gerçekten can yakıyor. Rakibimizin sahasına gelip kaybetmek her zaman kötü. Bizim için zor bir dönem ama bu durumdan çıkabilecek olan yalnızca biziz. Herkes çok çabaladı. Sonuç bunu göstermeyecek ve takımın yaptığı pek çok iyi şeyi gölgede bırakacak" dedi.

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Takımın direncine dikkat çeken kaptan, şunları ekledi: "Sonuç almak istersiniz ama bugün bunu başaramadık. Üzerinde durabileceğimiz çok şey var ve takımda büyük bir karakter gördüm. Sonuç bunu göstermeyecek ama soyunma odasındaki herkesle çok gurur duyuyorum."

Kritik aralık maçları öncesinde baskı artıyor

Pochettino ve oyuncuları, cesaret gösterdikleri iyi bölümleri puana dönüştürmeleri gereken aralık ayına yoğun baskı altında giriyor. United, son iki sıradan çıkmak ve giderek artan küme düşme tartışmalarını susturmak için fırsatları değerlendirmede hızla daha etkili olmak zorunda.