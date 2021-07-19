Liverpool’la yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri durma noktasına gelen Henderson’ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Geride bıraktığımız sezonda sakatlık krizleri yaşayan ve beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Liverpool, yeni sezonda tekrardan şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor.

Ibrahima Konate’yi kadrosuna katan İngiliz devi, bir yandan da kaptan Jordan Henderson ile yeni sözleşme imzalamak istiyordu.

Neler yaşandı?

The Athletic’in haberine göre Liverpool’un Jordan Henderson’la yürüttüğü yeni sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi.

10 yıldır Liverpool formasını terleten ve bu süreçte Premier Lig’in en istikrarlı oyuncularından biri olmayı başaran Henderson, son gelişmelerin üzerine ayrılık ihtimalini de düşünmeye başladı.

İspanyol devi Atletico Madrid’in de İngiliz orta saha oyuncusuyla ilgilenebileceği belirtiliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Henderson, eski takım arkadaşı Suarez’le de tekrar buluşabilir.

Suarez’le iyi bir ilişkisinin olduğu bilinen Henderson, orta sahadaki temposu ve çalışkanlığıyla Diego Simeone’nin takımlarında da parlama potansiyeline sahip.

Ancak İspanyol devi, maddi olarak bu transferi karşılamakta zorluk yaşayabilir. Bu durumda Henderson için muhtemel adreslerden biri de Paris Saint - Germain olabilir.

Orta sahaya bir diğer Liverpoollu Georginio Wijnaldum’u da transfer eden Fransız devi, Henderson konusunda da istekli olabilir. Pochettino’nun da İngiliz oyuncuyu beğendiği biliniyor.

Henderson’ın kariyeri

Liverpool formasını 392 maçta terleten Jordan Henderson, bu karşılaşmalarda 30 gole imza atmıştı.

Ayrıca Henderson, kulübüyle bir Şampiyonlar Ligi ve bir de Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Daha fazla okuma