Liverpool kaptanı Jordan Henderson: "Kimse, futbolcu sağlığını önemsemiyor"

Liverpool’un kaptanı Jordan Henderson, son günlerde artan Covid-19 vakaları nedeniyle Premier Lig yönetiminin fikstüre devam etme kararına tepki gösterdi.

İngiliz oyuncu, hak ettikleri saygıyı görmediklerini ifade ederken futbolcuların söz hakkı olması gerektiğini vurguluyor.

Ne söylendi?

BBC Sport’a konuşan Henderson, ”İnsanların, futbolcuların ne kadar yoğun bir dönemden geçtiğini anlayacaklarını sanmıyorum.

“Futbol bizim her şeyimiz ve sahaya her ayak bastığımızda en üst düzeyde performans sergilemek istiyoruz. Ne yazık ki bu dönemde bunu yapmak çok zor.

"Bu birkaç yıldır çok zor bir dönemden geçiyoruz. Üstelik bir de hastalığı kaparsanız işiniz daha da zorlaşıyor.

"Kimsenin oyuncu sağlığını ciddeye aldığını düşünmüyorum ve bu konu hakkında oldukça endişeliyim. Kimse, futbolcu sağlığını önemsemiyor.

“Bizim hakkımızda kararlar alınıyor ve biz futbolcular, sahaya çıkıp oynamak zorunda kalıyoruz. Bu tür bir hastalık döneminden geçerken kararların daha dikkatli bir şekilde alınmasını istiyorum.

“Futbolcular olarak ileriye dönük bir tür etki yaratmak için konuşacağız, ancak şu anda oyuncuların kendileri adına bağımsız olarak konuşabilmeleri sağlanmıyor" dedi.

“Saygı görmüyoruz”

Henderson sözlerini şu şekilde tamamladı: “Hak ettiğimiz saygıyı gördüğümüzü düşünmüyorum, çünkü bu konuda bir şeyleri değiştiremiyoruz.

“Özellikle milli takımda ve Avrupa maçlarında oynayan futbolcuların ne kadar dinlenebildiklerini bilemiyorum. Fiziksel olarak iyileşmek için öncelikle zihinsel açıdan biraz rahatlamamız gerekiyor.

“Bu konuda doğru bir iletişim yok ve bu herkes açısından çok büyük bir sorun.

“Tamamıyla oyuncuların karar vermesi gerektiğini söylemiyorum. En azından bu oyunun en önemli parçası olan futbolcuların bir söz hakkı olması gerektiğin düşünüyorum.”

Premier Lig yönetimi fikstüre devam kararı almıştı, ancak gelen tepkiler üzerine nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

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