Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü

Jordan Henderson, İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi.

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig şampiyonu 'un kaptanı Jordan Henderson'u yılın futbolcusu seçti.

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, 500'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi.

Henderson'u oylamada, 'den Kevin de Bruyne, 'dan Marcus Rashford, takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane takip etti.

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Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Henderson, 4 gol attı.