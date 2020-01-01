Liverpool kaç puan alırsa şampiyon olacak? Liverpool'un kalan maçları
Mart ayında ara verilen Premier Lig'de 2019-20 sezonu, 17 Haziran Çarşamba günü itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.
Rekorlar kırdığı sezonda 25 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeye ise çok yakın...
Liverpool kaç puan alırsa şampiyon olacak?
29 hafta sonunda Liverpool, 27 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayarak zirveye yerleşti. Bir maç eksiği bulunan Manchester City ise 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.
En yakın takipçisine 25 puan fark atan Kırmızılar'ın Premier Lig şampiyonluğunu garantilemek için yalnızca iki galibiyete; yani 6 puana ihtiyacı var.
17 Haziran Çarşamba günü eksik maçını oynayacak olan Manchester City, sahasında Arsenal'i konuk edecek. Pep Guardiola'nın ekibi bu maçı kaybederse, 21 Haziran'da Merseyside derbisinde Everton ile karşılaşacak olan Liverpool'a 3 puan yeterli olacak.
İşte Liverpool'un kalan maçları:
21 Haziran Pazar | 21:00 Everton - Liverpool
24 Haziran Çarşamba | 22:15 Liverpool - Crystal Palace
2 Temmuz Perşembe | 20:15 Man City - Liverpool
* İlk 3 haftalık maç programı açıklandı. Geri kalan maçların tarihleri henüz belli değil.
Liverpool - Aston Villa
Brighton - Liverpool
Liverpool - Burnley
Arsenal - Liverpool
Liverpool - Chelsea
Newcastle - Liverpool