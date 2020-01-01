Liverpool kaç puan alırsa şampiyon olacak? Liverpool'un kalan maçları

Premier Lig'de 25 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Kırmızılar, 30 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye çok yakın...

Mart ayında ara verilen Premier Lig'de 2019-20 sezonu, 17 Haziran Çarşamba günü itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Rekorlar kırdığı sezonda 25 puan farkla liderlik koltuğunda oturan , 30 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeye ise çok yakın...

Liverpool kaç puan alırsa şampiyon olacak?

29 hafta sonunda Liverpool, 27 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayarak zirveye yerleşti. Bir maç eksiği bulunan ise 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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En yakın takipçisine 25 puan fark atan Kırmızılar'ın Premier Lig şampiyonluğunu garantilemek için yalnızca iki galibiyete; yani 6 puana ihtiyacı var.

17 Haziran Çarşamba günü eksik maçını oynayacak olan Manchester City, sahasında 'i konuk edecek. Pep Guardiola'nın ekibi bu maçı kaybederse, 21 Haziran'da Merseyside derbisinde ile karşılaşacak olan Liverpool'a 3 puan yeterli olacak.

İşte Liverpool'un kalan maçları:

21 Haziran Pazar | 21:00 Everton - Liverpool

24 Haziran Çarşamba | 22:15 Liverpool -

2 Temmuz Perşembe | 20:15 Man City - Liverpool

* İlk 3 haftalık maç programı açıklandı. Geri kalan maçların tarihleri henüz belli değil.

Liverpool - Aston Villa

- Liverpool

Liverpool -

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Arsenal - Liverpool

Liverpool -

Newcastle - Liverpool