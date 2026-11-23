Manchester United, pazar günü Liverpool'a 4-0 yenildiği maçın başında Leny Yoro'ya gösterilen kırmızı karta itiraz edeceğini İngiltere Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi. Tartışmalı sekizinci dakika kararı, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ilk maçını kabusa çevirdi. Kulüp yönetimi, hakem Michael Oliver ve VAR'ın ağır bir hata yaptığı görüşünde.

Reklam

Leny Yoro'nun Liverpool karşısında Anfield'da yaşadığı zorlu gece, Manchester United'ın bir sonraki maçı öncesinde Mauricio Pochettino'nun savunmada acilen çözmesi gereken sorunlar doğurdu. Taktik değişikliklere hızlı blok zinciri işlemleriyle karşılık vermek isteyen bahisçiler, kayıt sırasında BC Game bonus kodumuzu kullanabilir.

United, kırmızı karta itiraz edeceğini resmen bildirdi

United, Yoro'nun Liverpool karşısında gördüğü kırmızı karta itiraz etme niyetini İngiltere Futbol Federasyonu'na (FA) resmen bildirdi. ESPN'in haberine göre Fransız savunmacı, pazar günü Anfield'da oynanan Premier Lig maçının henüz sekizinci dakikasında kırmızı kart gördü. Hakem Oliver, Yoro'nun Alexander Isak'ın net bir gol fırsatını engellediğine hükmetti. VAR da sahadaki kararı onaylayınca konuk ekip maçın neredeyse tamamını on kişi oynamak zorunda kaldı.

Erken gelen kırmızı kart, 4-0'lık ağır bir yenilgi alan United için yıkıcı oldu. Kulüp yönetimi, cezayı kaldırmak amacıyla karara resmen itiraz etmeye karar verdi.

Kulüp yönetimi net gol fırsatı kararına karşı çıkıyor

Manchester United yönetimi, maçın hakemlerinin sekizinci dakikadaki kritik pozisyonu yanlış değerlendirdiğine inanıyor. Habere göre kulübün temel itirazı, müdahaleden hemen önce Isak'ın top üzerindeki kontrolüne dayanıyor.

Reklam Reklam

United, forvetin topu fazla açması nedeniyle kaleci Senne Lammens'in şut çekilmeden önce topu rahatlıkla kontrol edebileceğini savunuyor. Kulübe göre Lammens müdahale edebilecek konumda olduğundan ortada net bir gol fırsatı yoktu.

Related Topics

Teknik direktör Mauricio Pochettino, maç sonu basın toplantısında kararı açıkça sorguladı. Ayrıca pozisyonu, Liverpool ceza sahasında Bryan Mbeumo'nun karıştığı ve faul verilmeyen benzer bir pozisyonla karşılaştırarak kararlar arasında tutarsızlık gördüğünü belirtti.

Kırmızı kart, Pochettino'nun ilk maçında çöküşü başlattı

Yoro'nun oyundan atılması, Anfield'da sahadaki dengenin hemen bozulmasına yol açtı. Liverpool, pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşu anında değerlendirdi ve Dominik Szoboszlai'nin golüyle öne geçti. 80 dakikadan uzun süre sayısal üstünlükle oynayan Liverpool, rakibini rahatlıkla mağlup ederek 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etti.

Reklam

Bu sonuç, Michael Carrick'in yerine göreve gelen Pochettino'nun ilk maçında kabus gibi bir başlangıç yapmasına neden oldu. Yenilgi, United'ın sezona kötü başlangıcını daha da ağırlaştırdı. Ligde 11 maça çıkan kulüp, 19. sırada bulunuyor ve daha şimdiden küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

FA, Anfield'daki kritik pozisyonu inceleyecek

FA, United'ın Yoro'nun kırmızı kartına ilişkin resmî başvurusunu inceleyecek. Bağımsız bir disiplin kurulu, pazar öğleden sonraki pozisyonda Oliver ve VAR'ın açık ve bariz bir hata yapıp yapmadığına karar verecek.

Reklam

İtiraz kabul edilirse Yoro ceza almaktan kurtulacak ve Pochettino kulübün gidişatını değiştirmeye çalışırken hemen kadro seçimine dahil edilebilecek. Kurul başvuruyu reddederse savunmacı, ülke içi müsabakalarda men cezası çekecek.