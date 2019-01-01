Jürgen Klopp, Kenny Dalglish'in rekorunu kırdı
Geçtiğimiz sezon 97 puanla ligi ikinci bitiren ve şampiyonluğu kıl payı kaçıran Liverpool, yeni sezonda da başarılı performansını sürdürüyor.
İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupası finalinde Chelsea'yi yenerek sezonun ilk kupasını kazanan Liverpool, Premier Lig'in ilk 2 haftasını da galibiyetle devam ettirdi.
İlk hafta Norwich City'i 4-1 yenen Kırmızılar, ikinci hafta Southampton deplasmanında da 2-1 galip geldi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Southampton maçıyla birlikte Liverpool, Jürgen Klopp yönetiminde geçen süreçteki 300. puanını elde etti. 2015'te göreve gelen 52 yaşındaki teknik adam, Liverpool tarihinde bir rekora imza atmış oldu.
Liverpool ile yalnızca 146 maçta 300 puan toplayan Klopp, Kenny Dalglish'in rekorunu kırarak 300 puana en hızlı şekilde ulaşan Liverpool teknik direktörü oldu.
İşte Liverpool'da 300 puana ulaşan teknik direktörler ile bu puana eriştikleri maçların sayısı:
|Jürgen Klopp
|146
|Kenny Dalglish
|150
|Rafael Benitez
|159
|Bob Paisley
|161
|Bill Shankly
|166
|Gerard Houliler
|169
|Tom Watson
|197
|Matt McQueen
|205
|George Kay
|212
|George Patterson
|220