Liverpool kalecisi Giorgi Mamardashvili, Chelsea'yi penaltı atışlarıyla yendikleri Carabao Kupası maçında kulübün teknik ekibinin kendisine verdiği taktik notların tamamen yanlış olduğunu şaşırtıcı bir açıklamayla ortaya koydu. Gürcistan millî takım oyuncusu, verilerdeki hataya rağmen Anfield'da maçın kahramanı oldu ve bazen salt içgüdünün maç öncesindeki en ayrıntılı hazırlıktan bile daha etkili olabileceğini gösterdi.

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Anfield'da penaltı heyecanı

Liverpool, Chelsea karşısında dramatik bir Carabao Kupası galibiyetine çarşamba gecesi normal süresi 1-1 biten çekişmeli karşılaşmanın ardından ulaştı. Mücadele penaltılara gidince gözler, Alisson'ın yokluğunda kaleye geçen ve galibiyette belirleyici bir performans sergileyen yedek kaleci Mamardashvili'ye çevrildi.

Ev sahibi ekip penaltı atışlarına iyi başlayamadı; Kostas Tsimikas ve Ryan Gravenberch penaltılarını gole çeviremedi. Ancak Mamardashvili bu karmaşa içinde soğukkanlılığını korudu ve Emmanuel Emegha'nın vuruşunu kurtararak maçın belirleyici anına imza attı. Bu kritik kurtarışın ardından Joe Gomez galibiyeti getiren penaltıyı ağlara gönderdi, ardından Wesley Fofana penaltısını kaçırdı.

Iraola'dan yedek kalecisine övgü

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, sonucu belirleyen yüksek baskılı anlarda kalecisinin psikolojik dayanıklılığını ve olağanüstü konsantrasyonunu hemen vurguladı. Teknik direktör, kalecinin kupa maçındaki performansını değerlendirirken Gürcü oyuncunun daha önce Tottenham karşısında sergilediği etkileyici oyuna da dikkat çekti.

Iraola, "İlk maçta Tottenham'a karşı gerçekten çok iyi bir performans sergiledi" dedi. "Penaltılardan önce ona 'İki penaltı kurtarmamız gerekiyor' dedim. O da 'Birinin penaltı kaçırmasına izin vermeliyiz' dedi."

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Iraola, maç öncesi verilerin rolünü kabul etmekle birlikte kalecinin sezgilerini ve sarsılmayan konsantrasyonunu övdü. "Çok fazla penaltı kurtaramamış olsa da genel olarak birçok vuruşta doğru köşeyi tahmin etti" diye ekledi. "Her takımın elinde araştırma var. Bazen oyuncular farklı bir tercih yapıyor. Giorgi birçok vuruşu kurtarmaya yaklaştı. Maç henüz bitmiş değil. Konsantrasyon seviyenizi korumalı, kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmalısınız. Bence Giorgi birçok şutu kurtarmaya yaklaştı. Çok iyi iş çıkardı."

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Mamardashvili verileri bir kenara bıraktı

Iraola'nın maç öncesi hazırlıklara değinmesine rağmen Mamardashvili, kulübün penaltılara ilişkin araştırması hakkında açık sözlü bir değerlendirme yaptı. ITV'ye konuşan Gürcü kaleci, Chelsea'nin penaltıcıları hakkında kendisine verilen ayrıntılı bilgilerin tamamen yanlış olduğunu açıkladı.

"Bende de o kâğıt vardı ama her şey yanlıştı!" diye itiraf etti. Taktik notların kendisine herhangi bir yardımı olup olmadığı sorulduğunda ise kesin bir yanıt verdi: "Hayır."

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Kaleci, Emegha'nın vuruşunu kurtarırken bunun yerine tamamen sezgilerine ve oyuncunun vücut hareketlerine güvendi. Mamardashvili, "Vuruştan önce destek ayağına, onu nereye koyduğuna bakıyordum. Sağıma gitmeye karar verdim" diye anlattı. Galibiyetteki belirleyici katkısını değerlendirirken de şunları söyledi: "Daha fazla penaltı kurtarmak isterdim ama bazen bir tane yeterli oluyor."

Carabao Kupası başarısının üzerine koymak

Chelsea'yi böylesine dramatik bir şekilde mağlup eden Liverpool, Carabao Kupası'nda yoluna devam ederken kadrosunun derinliğini de ortaya koydu. Bu galibiyet, as oyuncular forma giyemediğinde yedeklerin de ağır baskı altında gereken performansı sergileyebildiğini gösterdi.

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Bu dirençli performansla özgüven kazanan takım, penaltı atışlarında yakaladığı ivmeyi sonraki maçlara taşımak isteyecek. Kaçan penaltılara ve hatalı taktik verilere rağmen ortaya koyduğu karakter, lig ve kupa maçları sıklaşırken takım için önemli bir psikolojik destek sağlayacak.