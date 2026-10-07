Mora'nın milli takımdan arkadaşı Raul Jimenez, Bundesliga ve BVB'yi, Avrupa'daki hemen her üst düzey kulübün ilgisini çektiği söylenen henüz 17 yaşındaki oyuncunun gelişimi için iyi bir seçenek olarak görüyor.

"Her yerde oynayabilecek yeteneğe sahip, ancak bu süreç adım adım da ilerleyebilir. Onu nerede görmek isterdim? Belki Almanya'da, Borussia Dortmund'da. Onların kendilerine özgü bir oyun tarzı var" dedi Jimenez, Claro Sports'a verdiği röportajda.

Ancak bir transferin BVB için son derece maliyetli bir mesele olması bekleniyor, özellikle de Dortmund ekibi Mora'nın asıl mevkilerinde kısa süre önce Giannis Konstantelias ve Konstantinos Karetsas ile halihazırda iki pahalı transferi bitirmişken.

BVB'nin Mora şansı? Liverpool'un şimdiden 45 milyon teklif ettiği iddia ediliyor

Ayrıca Liverpool'un yaklaşık 45 milyon euro değerinde rekor bir teklif hazırladığı söyleniyor. Bunu son derece tanınmış Meksikalı spor gazetecisi David Faitelson bildirirken, Mora'nın yanı sıra Erling Haaland gibi uluslararası süperstarları da temsil eden ünlü oyuncu menajeri Rafaela Pimenta'ya dayandırıyor.

Pimenta daha önce de, Meksika medyasında yüzyılın yeteneği olarak nitelendirilen bu hücum cevherini 2029'a kadar devam eden sözleşmesinden çıkarmak için bir kulübün Club Tijuana'nın kapısını çalması halinde, oyuncusunun kesinlikle ucuz olmayacağını açıkça belirtmişti. "15 milyona Gilberto'nun bir bacağını bile alamazsınız" diye şakalaşmıştı Pimenta, geçen yılın ekim ayında.

BVB, Gilberto Mora ile şimdiden temasta mı?

Temmuz sonunda televizyon kanalı TUDN, BVB'nin geçen Dünya Kupası'nın en genç oyuncusuna yönelik ilgisini artırdığını ve Mora'nın çevresiyle temasa geçtiğini bildirmişti. Sky uzmanı Lothar Matthäus da bunu aktarmıştı.

"17 yaşındaki Meksikalı Mora, bu Dünya Kupası'nda dört maç oynadı. 17 yaşında, Meksika'nın çok büyük yeteneği birçok Avrupa kulübünün zaten listesinde. Ben de Borussia Dortmund'un biraz nabız yokladığını duydum" dedi Bild'e.

Reds ve BVB'nin yanı sıra Real Madrid ile Barcelona'nın da gol tehdidi yüksek oyun kurucunun hizmetleri için yoğun şekilde yarıştığı iddia ediliyor. AS kısa süre önce, iki ezeli rakibin rakiplerine karşı muhtemelen bir avantaja sahip olabileceğini yazdı. Çünkü her iki kulübün de Pimenta ile çok iyi ilişkiler içinde olduğu söyleniyor.

Ancak bu durum Dortmund için de geçerli olabilir; sonuçta Pimenta'nın müşterisi Haaland da Manchester City'de nihayet dünyanın en iyi santrforlarından biri haline gelmeden önce Ruhr bölgesinde iki buçuk yıl geçirmişti.

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Gilberto Mora sadece Real Madrid'e mi gitmek istiyor?

Mora'nın bu arada bir zamanlar Barca'da deneme antrenmanını reddettiği söyleniyor ve bunun arka planı dikkat çekici. "Onun bir hayali var; Real Madrid'de oynamak. Ama ayakları yere sağlam basıyor. Real Madrid'i izlemeyi seviyor, elbette kendisini orada oynarken görüyor. Bence çok odaklı bir ailesi var, babası onunla çok iyi ilgilendi ve umarım onu orada başarılı bir şekilde görebiliriz. Bence bu liglerde oynayacak kaliteye sahip" sözleriyle Tijuana altyapı akademisinin başkanı Ignacio Ruvalcaba'nın ESPN'e yaptığı açıklama aktarıldı.

Real'e ya da belki de BVB'ye bir transferin en geç yaz aylarında ciddi şekilde hız kazanması bekleniyor. Çünkü Mora o zaman reşit olacak. 18. yaş gününü 14 Ekim'de kutlayacak. Yani kışın Avrupa'ya transfer olması da gayet mümkün.

Meksika'daki sezon başlangıcı, Mora'nın hedeflerini ve dev bir yetenek olarak statüsünü destekledi. Ligdeki ilk yedi maçında beş gol attı ve bir de asist yaptı. Milli maç arasındaysa Kolombiya ile 1-1 berabere kalınan maçta, Meksika milli takımı adına 13. maçında ilk golünü attı.