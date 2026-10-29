Liverpool'un genç yeteneği Rio Ngumoha, Anfield'daki kritik galibiyetin ardından gözünü Arsenal ile oynanacak Premier League mücadelesine çevirdi. Liverpool, çarşamba gecesi Chelsea'yi çekişmeli bir penaltı atışları serisinde yenerek Carabao Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Anfield'daki mücadele turu getirdi

Anfield'daki atmosfer doruğa çıkarken Liverpool, Chelsea'yi galibin penaltı atışlarıyla belirlendiği zorlu dördüncü tur mücadelesinde eledi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın ardından Liverpool, penaltı atışlarında soğukkanlılığını koruyarak 6-5 kazandı. Bu zorlu sonuç, kulübün ışıklar altında yakaladığı ivmede önemli bir dönüm noktası oldu.

Bu dramatik galibiyetle Liverpool, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini beş maça çıkardı. Londra ekibini geçen Merseyside temsilcisi, aralık ortasında evinde AFC Bournemouth ile oynayacağı çeyrek final maçına da bilet aldı. Son düdüğün ardından soyunma odasındaki havayı anlatan genç yıldız Rio Ngumoha, takımın yaşadığı sevinci vurguladı. Ngumoha, Sky Sports'a şunları söyledi: “Çocuklar çok heyecanlıydı. Bence iyi bir maçtı. İyi oynadık, sonuna kadar mücadele ettik ve harika bir sonuç aldık. Çeyrek finale yükseldiğimiz için mutluyuz.”

Arsenal maçı öncesinde özgüven yükseliyor

Kulübün en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri hâline gelen Ngumoha, son dönemdeki formun takıma korkusuz bir anlayış kazandırdığına inanıyor. 18 yaşındaki oyuncu, bu hafta sonu ligin zirvesini ilgilendiren büyük maça hazırlanırken takımın kendine güveninin yüksek olduğunu anlattı. Odak noktası, kupa galibiyetinin sevincinden Premier League şampiyonluk yarışının taktik gerekliliklerine çevrildi.

AXA Training Centre'daki yüksek morali değerlendiren kanat oyuncusu, takımın sahaya her çıktığında iyi bir performans sergilemeyi beklediğini belirtti. Genç oyuncu, “Moralimiz en üst seviyede. Her maça taraftarlara iyi bir futbol izletebileceğimizi ve üç puanla dönebileceğimizi bilerek çıkıyoruz. Şimdi odağımız pazar günü Arsenal'e karşı oynayacağımız büyük maç” diye ekledi.

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Yeni nesle duyulan güven

Andoni Iraola, Chelsea maçı için daha önce Xabi Alonso'nun takımıyla karşılaşan ilk 11'de yedi değişiklik yaparak kadro derinliğine büyük güven duyduğunu gösterdi. Bu sezon altıncı kez ilk 11'de görev alan Ngumoha, Trey Nyoni, Lewis Koumas ve James McConnell gibi altyapıdan yetişen diğer oyuncularla birlikte sahaya çıktı. Genç ağırlıklı kadro, maç boyunca Chelsea'nin deneyimli yıldızlarına karşı koydu ve bu rotasyon başarılı oldu.

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Ngumoha, Bask teknik direktörün ve ekibinin kendilerine sunduğu fırsatlar için minnettarlığını dile getirdi. Genç oyuncu, 18 yaşındaki futbolcuların A takım maçlarında etkili olmasına imkân tanınmasını da övdü. “Teknik direktöre ve antrenör ekibine ne kadar teşekkür etsem az” dedi. “Üstelik sadece bana değil, bugün Trey'e, Koumas'a ve James McConnell'a da güvendiler. Bize neden güvendiklerini hocaya gösterdik.”

Galibiyet alışkanlığını sürdürmek

Liverpool, Kuzey Londra deplasmanına hazırlanırken rehavete kapılmadan yüksek standartlarını korumaya odaklanıyor. Ngumoha, galibiyet duygusu ne kadar cezbedici olsa da Premier League'in çok daha zorlu bir sınav sunduğunun farkında. Arsenal karşılaşması, Liverpool'un bu sezonki şampiyonluk iddiası açısından önemli bir sınav olarak görülüyor.

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Ngumoha, son dönemde üst üste gelen başarılara rağmen ayakları yere basmanın önemini vurguladı. “Bence maç kazanıp ardından tekrar tekrar kazanmak kadar güzel bir duygu yok. Özgüvenimiz yüksek ama asla rehavete kapılamayız” diyerek sözlerini tamamladı.