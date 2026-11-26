Dominik Szoboszlai, çarşamba günü Liverpool'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki farklı galibiyetinde sahaya ilk kez kaptan olarak çıkmanın kendisine yaşattığı büyük gururu anlattı. Macar orta saha oyuncusu, Liverpool'ın Club Brugge deplasmanında 3-0 kazanarak Avrupa'daki mücadelesine güç kattığı maçta önemli rol oynadı.

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Macar futbolcu için dönüm noktası

Takımın asıl kaptanı Virgil van Dijk yedekler arasında yer alınca kaptanlık pazubendi Szoboszlai'ye geçti. Liverpool'a kaptanlık yapan 118. oyuncu olan eski RB Leipzig futbolcusu için bu, tarihi bir andı. Böylece bu sezon takıma kaptanlık yapan Joe Gomez ve Kostas Tsimikas'ın izinden gitti. Sahadaki performansı da üstlendiği görevin önemine yakıştı. Alexander Isak'ın açılış golünün asistini yaptı ve devre arasından hemen önce yaptığı kritik blokla takımının gol yememesine katkıda bulundu.

Takıma kaptanlık yapma fırsatını değerlendiren Szoboszlai, "Bu kulüpte oynamak zaten bir ayrıcalık," dedi TNT Sports'a. Liverpool Echo'nun aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Sekiz numaralı formayı giymek de ayrı bir ayrıcalık. Ama takıma ilk kez, üstelik maçın başından itibaren kaptanlık yapmak başka bir tarih yazmak demek. Çok gurur verici bir an."

Taktik plan sahaya yansıdı

Liverpool, Manchester United'ı 4-0 yendiği maçın ardından Belçika'da aldığı net 3-0'lık galibiyetle formunu sürdürdü. Brugge deplasmanında fazla zorlanmayan Liverpool, ev sahibinin savunma düzenini bozmak için özel olarak hazırladığı taktik planı uyguladı. Dominik Szoboszlai, rahat galibiyette bu ayrıntılı hazırlığın payı olduğunu belirterek takımın United maçındaki galibiyet formülünü sürdürdüğünü söyledi.

Orta saha oyuncusu, "United'a karşı yaptıklarımızı yapmaya devam ettik. Net bir planımız vardı. Bize bire bir geleceklerini biliyorduk. Bu yüzden 'Geride risk almayalım, arkalarına koşu atmaya çalışalım' dedik," ifadelerini kullandı.

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Szoboszlai, işlerin zorlaştığı bölümde bile hızı övdü

Liverpool'ın oyun planı, rakibi hazırlıksız yakalamak için hücum hattındaki oyuncularının yüksek hızından yararlanmaya dayanıyordu ve bu yaklaşım erken sonuç verdi. Takımın taktik planı nasıl uyguladığını anlatan Dominik Szoboszlai, hücumdaki takım arkadaşlarının hızının sahayı genişletmedeki rolüne dikkat çekti. Orta saha oyuncusu, "Victor [Munoz] ve Bradley [Barcola] ile ileride oldukça hızlı oyuncularımız olduğunu biliyoruz," dedi. "Onları oyuna oldukça iyi sokmayı başardık."

Ancak Szoboszlai, güçlü başladıkları maçta her şeyin sorunsuz gitmediğini kabul etti. Karşılaşmanın değişen temposunun Liverpool'ı bir süre sonra geriye çekilmeye zorladığını belirterek şunları ekledi: "İlk 30-35 dakikada harika oynadık. Sonra işler biraz zorlaştı ve biraz daha geriye çekildik."

Sırada derbi var

Şimdi gözler yeniden lig mücadelesine ve takvimin en çok beklenen maçlarından birine çevrildi. Liverpool, pazar günü Everton ile Merseyside derbisi için Goodison Park'a gidecek. Yerel rakipleriyle oynayacakları maç hatırlatıldığında Szoboszlai'nin yanıtı kısa ve kararlıydı: "Evet. Sabırsızlanıyorum!"