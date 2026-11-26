Andoni Iraola, Liverpool'ın Club Brugge'ü 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında aksayarak oyundan çıkan Victor Munoz'un diz sakatlığı konusunda iyimser. Yazın 34,5 milyon sterline transfer edilen kanat oyuncusu sahayı belirgin bir ağrıyla terk etse de teknik direktör, pazar günkü Everton maçından önce umut veren bir açıklama yaptı.

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Munoz, Liverpool'ın galibiyetinde aksayarak oyundan çıktı

Iraola, kanat oyuncusu Munoz'un çarşamba gecesi Liverpool'ın Club Brugge'ü 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında diz sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasına rağmen durumuyla ilgili iyimserliğini koruduğunu söyledi.

23 yaşındaki oyuncu, Belçika'daki maçın ilk yarısının son bölümünde sakatlandı. Munoz sahadan ayrılırken belirgin bir ağrı çekiyor gibi görünse de sedyeye ihtiyaç duymadan aksayarak dışarı çıkabildi. Erken çıkışı, Liverpool için rahat geçen Avrupa gecesinin tek endişe kaynağı oldu. Kulüp şimdi sakatlığın boyutunu öğrenmeyi bekliyor.

Iraola'dan maç sonrası umut veren sakatlık açıklaması

Belçika'daki galibiyetin ardından konuşan Iraola, farklı skora rağmen Munoz'un oyundan çıkmak zorunda kalmasının moralleri bozduğunu kabul etti. Ancak Liverpool teknik direktörü, maç sona erdiğinde kanat oyuncusunun durumuna ilişkin bakışının daha olumlu olduğunu söyledi.

“Kesinlikle maçın en kötü yanı buydu,” dedi Iraola. Metro'nun aktardığı açıklamasında şöyle devam etti: “Sahadan çıkarken çok ağrısı vardı. Maç bittikten sonra çok daha olumluydu. O anda çok ama çok ağrısı vardı. Maçtan sonra onunla konuştum ve biraz daha iyimserdi.”

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Liverpool, sakatlığa rağmen Club Brugge'ü rahat geçti

Munoz, Liverpool'a yazın Osasuna'dan 34,5 milyon sterlinlik transferin ardından katıldı. Kulübün sağlık ekibi, sakatlığın hafif mi yoksa daha ciddi mi olduğunu belirlemeden önce diz ekleminin nasıl tepki vereceğini değerlendirecek.

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“Dizine bir darbe aldı. Şimdi yarın dizinin durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece bir darbe mi, yoksa daha fazlası mı olduğunu söylemek için elbette henüz çok erken,” diye açıkladı Iraola.

Munoz'u devre arasından önce kaybetmesine rağmen Liverpool, Club Brugge'ü etkili bir oyunla mağlup etti. Alexander Isak'ın iki ve Florian Wirtz'in bir golü 3-0'lık galibiyeti getirdi. Liverpool böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı.

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Munoz, Everton maçına yetişmeye çalışacak

Liverpool şimdi Munoz'un uzun süre sahalardan uzak kalıp kalmayacağını öğrenmek için perşembe günü yapılacak değerlendirmeyi bekliyor. Iraola'nın takımı, pazar günü deplasmanda Everton ile oynayacağı maçla Premier Lig'e dönecek. 34,5 milyon sterlinlik kanat oyuncusunun hafta sonuna kadar iyileşip oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.