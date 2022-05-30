Liverpool ile olan kontratını yenilemeyen Belçikalı golcünün yeni adresi Serie A olacak.

Serie A'da 11 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaşan ve eski günlerine dönüş sinyali veren Milan'da futbol direktörü Paolo Maldini'nin transfer etmeye yakın olduklarını söylediği Divock Origi'nin bu hafta kırmızı-siyahlı kulüp için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Liverpool ile sözleşmesi biten oyuncu bu sezon 17 maça çıktı.

İlk olarak Fransa Ligi takımlarından Lille'de dikkat çeken ve 2014-2015 sezonunda attığı sekiz golün ardından 2015-2016 sezonunda Liverpool'a transfer olan Origi, İngiliz takımında bir türlü düzenli oynayan bir oyuncu olamamıştı.

Liverpool'da rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilen Origi, 2017-2018 sezonunda Wolfsburg'a kiralanmıştı.

Milan'ın ilk transferi olacak

Santrfor pozisyonunun yanı sıra iki kanatta da görev yapabilen Origi, Liverpool'a yaklaşık 13 milyon karşılığında transfer olmuştu. 27 yaşındaki oyuncunun transferi resmiyet kazanırsa, Origi Milan'ın bu sezonki ilk transferi olacak.

Milan daha önce kanatta görev yapan Norveçli oyuncusu Jens Petter Hauge'yi Frankfurt'a satmıştı.

Belçika Milli Takımı'nın Romelu Lukaku ve Michy Batshuayi'den oluşan geniş santrfor rotasyonunda da sık sık şans bulan Origi, Belçika A Milli Takımı'nın formasını şu ana kadar 32 kez giyerken, bu karşılaşmalarda üç kez fileleri sarstı.

Genk altyapısından yetişen oyuncu buna rağmen Belçika ekibiyle profesyonel maça çıkmadan Lille'e transfer olmuştu.

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