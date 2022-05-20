Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Fatih Terim sürprizi yaşanacak

Deneyimli teknik adam Avrupa'nın iki dev kulübünü karşı karşıya getiren finalde yorumculuk koltuğunda oturacak.

28 Mayıs'ta Stade de France'ın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

İlhan Tüysüz'ün haberine göre; Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Liverpool ile Real Madrid arasındaki heyecan dolu mücadelede yorumculuk yapacak.

Sarı kırmızılı kulüple Ocak ayında yollarını ayıran Terim o günden bu yana ekranlarda boy göstermemişti.

Üçüncü kez karşılaşıyorlar

Liverpool ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde daha önce iki kez kozlarını paylaştı. İki takım 1980/81 sezonunda, o dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda finale çıkmış, bu yıl olduğu gibi Paris'te oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0 kazanmıştı.

2017/18 sezonunda, Mohamed Salah'ın ilk yarıda yaşadığı sakatlıkla akıllarda yer eden finalde ise gülen taraf 3-1'lik skorla Real Madrid olmuştu.