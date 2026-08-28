“Bunun hâlâ nasıl tersine dönebileceğini görmekte gerçekten zorlanıyorum” diyen Huth, Premier League’i 322 maçlık tecrübesiyle çok iyi tanıyor ve 2016’da Leicester City ile İngiltere şampiyonu olmuştu. Huth, All Out Football’un In The Mixer podcastinde Wirtz’in Reds’teki durumunu değerlendirdi.

23 yaşındaki oyuncunun “açıkça iyi bir futbolcu” olduğunu söyleyen Huth, buna karşın Premier League’in fiziksel açıdan Wirtz için bir beden büyük olabileceğine dikkat çekti: “Fiziksel gücüyle ilgili gerçek problemleri var” diyen 42 yaşındaki eski futbolcu, Almanya Milli Takımı formasını toplam 19 kez giymiş ve 2006’daki ev sahibi Dünya Kupası’nda yer almıştı.

2025’te Liverpool, Wirtz’i İngiltere’ye getirmek için Bayer Leverkusen’e tam 125 milyon euro tutarında sabit bonservis ödemişti. Yıldız teknik oyuncunun Anfield Road’daki ilk sezonu genel olarak dalgalı geçti; Wirtz, zaman zaman iyi dönemler yaşasa da yüksek beklentileri henüz karşılayamadı. Yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde ikinci yılda artık her şeyin daha iyi gitmesi ve nihai patlamanın gelmesi hedefleniyor.

Florian Wirtz, Liverpool FC’deki durumu hakkında kendisi ne diyor?

“Neredeyse her alanda geliştiğimi söyleyebilirim. Fiziksel seviyem açısından kesinlikle öyle” dedi Wirtz kısa süre önce RTL ve Sky’a verdiği röportajda ve bu sözleriyle diğerlerinin yanı sıra Huth’un değerlendirmesine de karşı çıktı. “Antrenmanlarda da neredeyse her gün sınırlarıma gitmek zorundayım, çünkü burada her gün antrenmanda tüm gücüyle çalışan ve böyle bir kaliteye sahip oyuncular var. İnsanın kendisinin de iyi bir seviyede olması gerekiyor” diye konuştu Alman milli futbolcu.

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Ancak Huth, Wirtz’in Ada’daki geleceği konusunda pek iyimser değil. Geçen hafta sonunda Premier League’in yeni sezonunun açılışında Newcastle United deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlikte oyun kurucunun performansını da eleştirdi: “Vücut dili de biraz kötü” dedi Huth, Wirtz için. Huth, Wirtz’in yakın zamanda gidişatı değiştirebileceğine inanmıyor ve hatta erken bir ayrılığı da gündeme getiriyor: “Noel’e kadar muhtemelen onu göndermeye çalışırlar; eğer gelişmezse, çünkü Liverpool için pahalı bir probleme dönüştü” ifadelerini kullandı eski stoper.

Kısa süre önce Liverpool efsanesi Jamie Carragher da Huth’a benzer ifadeler kullanmıştı. “Böyle devam edemez. İşlemiyor. Geçen sezon da işlemedi. Bence artık yavaş yavaş takım için uygun bir parça olmaktan çıkıyor” diyen eski Reds savunmacısı, Sky Sports’ta Wirtz’i değerlendirdi.