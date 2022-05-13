Liverpool GOAT'ları mı? Klopp'un ekibi Anfield tarihinin en iyileri arasında yer alıyor

Wembley'de oynanacak bir başka maç bu Liverpool takımına Anfield tarihinin en iyilerinden biri olduğunu kanıtlama şansı veriyor.

Dört kupa kazanma rüyası geçen hafta içinde biraz sönmüş olabilir, ama sorun değil.

Carabao Kupası çantadayken, Jurgen Klopp'un ekibi Cumartesi günü Chelsea'yi yenerek FA Cup'ı kazanabilir. Bu arada, kulübün toplamda yedinci Şampiyonlar Ligi kupası beklentisi var. Real Madrid ile 28 Mayıs'ta Paris'teki Stade de France'da karşılaşacaklar.

Liverpool taraftarlarının gülümsemesine şaşmamalı. Kop'taki yeni pankartlardan birinde "Biz olduğumuzu hayal edin" yazıyor ve bunların ne anlama geldiğini biliyorsunuz. İngiliz futbolunun en başarılı kulübünü desteklemenin tam zamanı.

Dört yıl içinde, Klopp onları hayal edilemez bir seviyeye çıkardı. Üç Şampiyonlar Ligi finali, 1990'dan bu yana ilk lig şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası ve yerel başarılar...

Anfield, yıllar boyunca bazı harika futbol takımlarına tanık oldu. Dönemler arasında karşılaştırma yapmak zor ve muhtemelen akıllıca da değil. Yine de bu Liverpool ekibinin 130 yıllık tarihlerinde en iyiler arasında nerede olduğunu sormak kesinlikle mantıklı.

Bunu yapmak için GOAL, tam olarak ne hakkında konuştuklarını bilen üç adamın yardımına başvurdu.

Jamie Carragher, 1997 ve 2013 yılları arasında Liverpool'da 737 kez forma giydi. Burada 9 kupa kazandı ve, Liverpooö tarihinde en çok maça çıkan 2. oyuncu oldu.

Phil Thompson...Çocukluk kulübü için 477 maça çıkan, 1981 Avrupa Kupası finalinde kulübün kaptanlığını yapan ve en az 15 büyük kupa kazanan Kirkby'li delikanlı. Daha sonra Gerard Houllier'in teknik direktör yardımcısı olarak başarılı bir sezonda Liverpool'a döndü.

Ve Jim Beglin... 1986'da bir lig ve FA Cup'ı kazanan ilk Liverpool ekibinin bir parçasıydı. Kariyeri ne yazık ki sakatlık nedeniyle kısa kesilse de seçkin bir sol bekti.

İşte söylemek zorunda oldukları şey…

Jurgen Klopp'un takımı Liverpool tarihinin en iyileri arasında mı?

Carragher: "Önceki takımların başardıklarından dolayı dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu takımın onlar kadar iyi olduğunu düşünüyorum, ancak bunun için gösterecek kupaları pek yok. Bu ille de kendilerine bağlı değil çünkü Manchester City'ye karşı olağanüstü bir takımla karşı karşıyalar.

Rakamları, kulüp tarihinin en iyi olmasa da en iyi Liverpool takımlarından biri olduklarını söylüyor. Puanlar, kazanılan maçlar, atılan goller, kırılan rekorlar...

"Bir Avrupa Kupası daha ekleyerek ve belki önümüzdeki bir iki yıl içinde başka bir lig şampiyonluğu elde edebilirlerse, bunun şimdiye kadarki en iyi Liverpool takımı olduğu iddiasını ortaya koyabilirsiniz. Şu anda, geçmiş ekiplerinin yaptıklarına saygı duymaktan başka çaremiz yok.

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Thompson: "Bu takım hakkında söyleyebileceğim tek şey, onları izlemenin çok iyi olduğu. Yetenek, yoğunluk, bağlılık, hepsi en yüksek, en yüksek seviye. İşleri yapma biçimleri çok etkileyici, Ben sadece onları izlemeyi seviyorum ve bence çoğu insan seviyor.

"Nerede yer alıyorlar peki? Daha fazla kupa kazanacaklarını düşünmek istiyorum. Gerçek büyüklük, uzun ömürle, zirvede kalarak ve kupalar toplayarak gelir. Bu, yıllar boyunca pek çok Liverpool takımı ve menajeri için bir yük oldu, ancak bu takım tüm bunları kabul etti ve devam etti. Devam ederse, en iyiler arasında yer alır.”

Beglin: “Sanırım öyle. Onlara bu saygıyı göstermelisiniz. Hayır diyen Liverpool taraftarları her zaman olacaktır çünkü 70'lerde ve 80'lerde kazanılan kupalar her zaman bir seviyenin üzerinde olacaktır ama ben buna katılmıyorum.

"Bana göre bu takım tarafından belirlenen standartlar geçmişin büyük yönlerine çok benziyor. Ve oyun stili, heyecan verici. Bu takım sadece bir sonraki hedefi, bir sonraki galibiyeti düşünüyor. Biz bunu yaptık. Biz öyle programlandık.

"Bence bu takımı en iyi takımlarla birlikte oraya koymalısın. Büyük ödülleri çoktan kazandılar ve sınırları aşmaya devam ediyorlar. Onlara en üst düzeyde saygı göstermeli ve onları hemen oraya koymalısınız.”

Tüm zamanların en iyi Liverpool takımı hangisi?

Carragher: "1981-84 arasındaki dört yıllık bir dönemi düşünürsek, o takım arka arkaya üç lig şampiyonluğu, iki Avrupa Kupası, dört lig kupası kazandı. Bu çok büyük.

"70'lerin ortalarında, üç sezonda (1976, 77 ve 78) üç Avrupa kupası ve iki lig şampiyonluğu vardı. Büyük onur.

"80'lerin sonundaki John Barnes ve Peter Beardsley takımını hatırlıyorum. Ve o zamanlar, eski Birinci Lig'de futbolun oynanma şekliyle Brezilya'yı izlemek gibi geliyordu. Barnes kulübe biraz yıldız tozu serpti ve onları başka bir seviyeye taşıdı.

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Thompson: “İnsanlar bana sorduğunda her zaman 78-79 derim. O yıl 42 lig maçında 16 gol yedik. Tüm sezon boyunca Anfield'da dört gol yedik, hayal edebiliyor musunuz?

“İnsanlar bana bu modern ekiple nasıl karşılaştırılacağını soruyor. Ben de 'muhtemelen berabere kalırız...' diyorum.

"Son zamanlarda bunun neden bu kadar harika bir takım olduğunu anladım. Çünkü hepimiz 24-28 yaşları arasındaydık. En iyi dönemimizdeydik ve kariyerlerinin o aşamasında bu kadar çok oyuncuya sahip olmak, takım için büyük bir artıydı.

"O takımdan geçen güven sansasyoneldi. Ama o zamanlar bile, dört kupa fikrinden asla söz edilmezdi. İşte bu modern Liverpool takımının üstünlüğü burada. Bu arayışta herhangi bir İngiliz takımından daha ileri gittiler. Bu biraz çalışma gerektiriyor.”

Beglin: "Büyük bir takımda, çifte kazanan tarafta oynadığım için şanslıydım, ancak insanlar her zaman 78-79'u büyük takımlardan biri olarak tutacak ve haklı olarak öyle.

"Joe Fagan, Kenny Dalglish veya Ronnie Moran gibi kişilerin bu takımla ve bu oyuncularla çalışmaktan keyif alacağından hiç şüphem yok. Ve şüphesiz 70'lerin ve 80'lerin oyuncuları Jurgen Klopp ile çalışmayı çok isterdi!”

Mevcut Liverpool oyuncularından herhangi biri tüm zamanların en iyi 11'inde yer alır mı?

Carragher: “Yüzde yüz. Muhtemelen mevcut takımdan üçünü dahil ederdim. [Virgil] Van Dijk ve [Mohamed] Salah benim için orada. Bence kariyerinin sonunda Trent'e [Alexander-Arnold] da sahip olduğu rolle ve sahip olduğu etkiyle bakarsınız. Alisson, Ray Clemence'ı gerçekten zorlar.

"Andy Roberts olabilir ve John Barnes'ı en iyi 11'imden çıkaracağımı hiç düşünmesem de, Sadio Mane muhtemelen ona en yakın kişi.

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Thompson: “Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle Van Dijk. Ona baktığınızda herhangi bir kuşakta yer alabibilir. Sadece 'vay, onu ve Alan Hansen'ı birlikte hayal edin?!' diye düşünüyorum.

"Sonra Salah'ın rakamlarına bakıyorsunuz. Roger Hunt benim kahramanımdı ve Ian Rush ile oynayacak kadar şanslıydım. Bu ikisi korkunç istatistikler yakaladı ve Salah da onlarla birlikte. Kalırsa, kulüp tarihinin en golcü beş oyuncusundan biri olur.

“Sonra Mane, Trent, Alisson gibiler var. Hepsi harika oyuncular, büyük alkışlar alacak ama rekabet var, değil mi?!"

Beglin: “Kuşkusuz. Benim için kaledeki Ray Clemence'den Ian Rush'a kadar en iyi XI'de ilerlemek her zaman kolay olmuştur.

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"Ama şimdi, Alisson'a bakıyorsunuz. Önümüzdeki üç veya dört sezonda yaptığını yapmaya devam ederse, hemen orada olacaktır. Robertson'ın en iyi sol bek olduğunu zaten söyledim. Van Dijk veya Salah'ı görmezden gelemezsiniz.

"Bu adamların ihtiyacı olan tek şey, belki bir ya da iki sezon. 23 yaşındaki Alexander-Arnold'a ve sağ arkadan oyu kurulumuna bakıyorsunuz. En iyilerden biri olmazsa şaşırırım. Bir de Jordan Henderson gibi, belki de en muhteşem yetenek olmasa da bu takımın ilgili olduğu her şeyin temelini oluşturan biri var."