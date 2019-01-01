Liverpool - Genk maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında ile Genk, Anfield'da karşı karşıya geliyor.

Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Liverpool, 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galibiyetsiz Genk ise 1 puanla son sırada alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Liverpool deplasmanda 4-1 kazandı.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

5 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

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Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Oxlade-Chamberlain; Mane, Firmino, Origi

Genk: Coucke; De Norre, Lucumi, Cuesta, Maehle; Bongonda, Berge, Heynen, Ito, Hagi; Samatta

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Liverpool ile Genk arasında oynanan maç (4-1), iki takımın Avrupa kupaları tarihindeki ilk karşılaşmaydı.

Genk'in Avrupa kupaları tarihinde İngiltere deplasmanında çıktığı tek maç, Ekim 201'de 5-0 kaybettiği karşılaşmasıydı (Şampiyonlar Ligi grup maçı).

Avrupa arenasında çıktığı son 23 iç saha maçını kaybetmeyen Liverpool (17G 6B), evinde son yenilgisini Ekim 2014'te 'den aldı (0-3).

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde galibiyet almadan en fazla maça çıkan takım Genk (15; 8B 7M).

Son iki Şampiyonlar Ligi maçında da dörder gol atan Liverpool, tarihte bunu üst üste üç kez başaran dördüncü takım olmak için sahaya çıkıyor (Liverpool; Aralık 2007, PSG; Kasım 2017 & Real Madrid; Eylül 2014).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta da en az beşer gol yiyen Genk, tarihte dört maçlık seri yaşayan ilk takım olabilir.

Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda 'nun (22 gol & 5 asist) ardından en fazla gole katkı yapan oyuncular Roberto Firmino (14 gol & 11 asist) ve Mohamed Salah (18 gol & 7 asist).

Genk forması giyen Stephen Odey, Liverpool ile oynanan ilk maçta attığı golle, turnuva tarihinde bir takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandıran üçüncü oyuncu oldu (Jhon Lucumí ve Mbwana Samatta ile birlikte).

Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda Marc-André ter Stegen'in (12) ardından en fazla gole kapama yapan kaleci Alisson (11).