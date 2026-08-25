Liverpool, Gakpo'nun City'ye transferine onay vermek için şart koştu

Mercato uzmanı Fabrizio Romano, Liverpool'un yıldızı Cody Gakpo'nun içinde bulunulan yaz transfer döneminde Manchester City'ye transfer olma bağlantısındaki son gelişmeleri açıkladı.

Romano, "YouTube" ağındaki kanalında şunları söyledi: "Manchester City, Cody Gakpo'nun menajerleriyle doğrudan bir temas kurdu ve bir görüşme gerçekleştirdi. Peki transferin durumu ne?"

Şöyle devam etti: "Öncelikle Tottenham'ın Gakpo ile sözleşmenin kişisel şartları konusunda bir anlaşması var; bu, temmuz ayından bu yana geçerli sözlü bir anlaşma. Bu, oyuncunun Liverpool'dan ayrılmak istediği anlamına gelmiyor, orada son derece mutlu. Ancak Spurs cephesinde, iki kulüp anlaşırsa kişisel şartlarla ilgili mali anlaşma hazır olacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Manchester City, Gakpo yarışına girdi. Ayrıca bir görüşme gerçekleştirdi ve sözleşme rakamlarını tartışmaya başladı; dolayısıyla City, bu transferde Tottenham ile rekabet etmeye hazır."

Şunları ekledi: "Ancak unutmayın ki Liverpool, iki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlayamadığı sürece yaz transfer döneminin son günlerinde Gakpo'nun ayrılığına yeşil ışık yakmayacak."

Devamında şöyle konuştu: "En büyük öncelik Bradley Barcola ve bu transfer hâlâ tamamen gündemde; ardından Liverpool bir başka kanat oyuncusuyla imzalayacak. Kulüp bu günlerde Yankuba Minteh için iki teklif konusunda görüşmeler yaptı ve menajeriyle hâlâ konuşuyor, alternatifler de var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Liverpool, iki kanat oyuncusuyla anlaşmak için çalışıyor. İki kanat oyuncusu katılırsa Gakpo, Manchester City'ye ya da Tottenham'a transfer olabilir. Ne olacağını göreceğiz."



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