Liverpool, Fulham'ın genç oyuncusu Fabio Carvalho ile sözleşme imzalamak için transferin son gününde başarısızlığa uğradı.

Kırmızılar, pazartesi akşamı 19 yaşındaki oyuncu için 8 milyon sterlin ödemeyi kabul etti ve oyuncunun sezon sonuna kadar Craven Cottage'da kalmasına izin verdi.

Ancak; bir günlük transfer görüşmelerine rağmen, kulüpler gerekli evrakları transferin son saati olan 23.00’e kadar tamamlayamadı.

Anlaşma neden suya düştü?

Carvalho, uzun görüşmelerin ardından transferin son günü kulüpler arasında bir anlaşma yapıldığında Anfield'a gitmiş gibi görünüyordu.

Londra'da alelacele bir şekilde sağlık kontrollerinin ayarlandı ve genç oyuncu ile beş yıllık bir sözleşme imzalanması planlanıyordu.

Ancak Fulham'ın kiralık bir ödeme konusunda ısrar etmesiyle Liverpool gerekli tüm evrak işlerini tam zamanında yetiştiremedi.

EFL, Premier Lig'in aksine evrakların son teslim tarihi geçtikten sonra anlaşmanın devam etmesine izin vermiyor. Böylece Carvalho, şimdi Fulham ile olan sözleşmesinin geri kalanını tamamlamaya çalışacak.

Liverpool bir sonraki transfer döneminde Carvalho'yu kadrosuna katacak mı?

Kırmızılıların, yaz aylarında onun için yeniden bir adım atıp atmayacağını göreceğiz.

Liverpool’u, İngiltere 18 Yaş Altı Takımı’nda forma giyen oyunucuyla sözleşme imzalamak için şiddetli bir rekabet bekliyor.

Tazminat mahkemesinden kaçınma arzularından dolayı Liverpool, genç oyuncu ile bu ay imzalamak istiyordu.

Carvalho ile ilgilenen diğer kulüpler arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Chelsea gibi dev takımlar var.

19 yaşındaki futbolcunun, sadece cüzi bir ücret karşılığında denizaşırı bir kulübe gidebileceği belirtiliyor.

Ancak Liverpool'da önümüzdeki haftalarda Jurgen Klopp ve ekibinin, gelişecek önemli potansiyele sahip bir oyuncuyla anlaşmaya varması bekleniyor.

Kırmızılar, ocak ayında Porto'dan Kolombiyalı yıldız Luis Diaz'ı 50 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Öte yandan, Nat Phillips transferin son günü Bournemouth'a kiralık olarak gönderilirken Divock Origi ve Takumi Minamino için beklenen transfer hamleleri gerçekleşmedi.

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