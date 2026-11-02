Eski Premier League sol beki Stephen Warnock, Liverpool altyapısında geçirdiği gençlik yıllarında yaşadığı bir dizi korkutucu nöbeti ilk kez anlattı. Şimdi 44 yaşında radyo yorumculuğu yapan eski futbolcu, kulüpten gönderilme korkusuyla bu nöbetleri kulüp çalışanlarından gizlediğini itiraf etti.

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Altyapı oyuncusu geçirdiği nöbetleri gizledi

Warnock, epilepsiyle yaşayan Hull City orta saha oyuncusu Matt Crooks'un röportajını dinledikten sonra gizli tuttuğu zorlu deneyimi BBC Radio 5 Live yayınında paylaşmaya karar verdi. Merseyside'da altyapı kademelerinde yetişip Liverpool A takımında 67 maça çıkan ve bir gol atan savunmacı, bu durumu zamanla atlatmadan önce birden fazla nöbet geçirdi.

Epilepsi, Birleşik Krallık'ta yaklaşık her 100 kişiden birini etkiliyor. Yardım kuruluşu Epilepsy Action'a göre çocuklarda bu nörolojik rahatsızlık, sıklıkla bir veya daha fazla nöbetin ardından tespit ediliyor.

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İlaçlar, uygun şekilde kullanıldığında epilepsi nöbetlerini kontrol etmeye veya önlemeye yardımcı olabilse de Warnock altyapıdayken sessiz kalmayı seçti. 5 Live'a şöyle konuştu: “Liverpool'a söylemekten çok korkuyordum çünkü kulüpten gönderilmekten endişe ediyordum. ‘Bir rahatsızlığım olduğunu düşünürlerse beni gönderirler’ diye düşünüyordum. Sahadayken nöbet geçirmekten endişe ediyordum. Benim için herhangi bir tetikleyici yoktu, neyin tetiklediğini hiç bilmiyordum. Beni korkutan buydu.”

Okulda geçirdiği ilk nöbeti ve daha sonra evde geçirdiği bir başka nöbetin ardından yapılan BT ve MR taramalarını hatırlatan Warnock, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilgisayar başındaydım, sonra bir hastane yatağında uyandım. ‘Vay canına, buraya nasıl geldim?’ dedim. Hiçbir şey hatırlamıyordum, tamamen bilincimi kaybetmiştim.

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“Arkadaşlarım nöbet geçirmeye başladığımı söyledi. Elbette ambulans çağrılmış ve hastaneye götürülmüştüm. Dürüst olmak gerekirse utandım çünkü başka kimsede yoktu, kimse bunu bilmiyordu, yaşayana kadar ben de bilmiyordum.”

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2003-04 sezonunda kiralık oynadığı Coventry City'de taraftarların seçtiği Sezonun Oyuncusu ödülünü kazanan Warnock, Ağustos 2004'te Rafael Benitez yönetiminde Liverpool formasıyla ilk maçına çıktı. 2004-05 sezonunda 30 maç oynadı ancak Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi finallerinin kadrolarında yer almadı. Sonraki sezon 30 maçta daha forma giydi ve Ocak 2007'de Blackburn Rovers'a transfer olmadan önce yedi maça daha çıktı.

Geçirdiği nöbetleri değerlendiren eski Aston Villa ve Leeds United oyuncusu şöyle dedi: “Bu durum yaklaşık üç yıl sürdü. Zamanla atlattığım için şanslıydım. İlaç kullanmam ya da araba sürmek gibi şeyler konusunda endişelenmem gerekmedi. Bu konuda gerçekten konuştuğum ilk sefer.”

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Futbolu bırakmasına rağmen kaygısı sürüyor

2018'de futbolu bırakan Warnock, 14 yaşından beri başka bir nöbet geçirmedi. Yine de 44 yaşındaki yorumcu, beklenmedik bir nöbet daha geçirme düşüncesinin bugün hâlâ aklına geldiğini kabul ediyor. Eski İngiltere milli takım beki, gençliğinde yaşadıklarını Crooks'la birlikte kamuoyuna anlatarak profesyonel futbolda nörolojik rahatsızlıklara yönelik damgalanmanın azalmasına yardımcı olmayı umuyor.