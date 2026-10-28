Liverpool, formasıyla 162 maça çıkan oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor: Futbolcunun canı çok sıkkın

Liverpool, Alexis Mac Allister'ın sözleşmesini uzatmayacak. Sky Sports'un haberine göre kulüp, sözleşmesi 2028'in ortasında sona erecek oyuncuyu gelecek yaz satmak istiyor.

Liverpool, Mac Allister'dan bonservis geliri elde etmek istiyorsa onu gelecek yaz ya da ertesi kış satmak zorunda. Kulüp şu anda yeni bir sözleşme için görüşme yürütmüyor.

Kulüp, Mac Allister'a sözleşmesini uzatmak istemediğini ve kadroda değişime gitmeyi planladığını bildirdi. Oyuncunun menajeri de ona yeni bir kulüp bulmak için çalışmalara başladı.

Sky Sports'a göre Mac Allister'a ilgi eksik değil. Arjantinli oyuncu, İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan'daki kulüplerin dikkatini çekti. İspanya ve İtalya'daki kulüplerin ilgisi ise daha somut.

Mac Allister, kulübünün kararından dolayı üzgün. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Anfield'da sözleşmesini uzatmak istiyordu ancak bu artık mümkün görünmüyor.

Mac Allister, Liverpool formasıyla bugüne kadar 162 maça çıktı. 23 gol attı ve 21 asist yaptı. Arne Slot yönetiminde kulüple İngiltere şampiyonluğu yaşadı.

Hücuma dönük orta saha oyuncusu, ülkesi Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferinde de önemli rol oynadı. Turnuvada neredeyse her maçta forma giydi ve grup aşamasında Polonya'yı 2-0 yendikleri maçta gol attı.