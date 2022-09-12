Alman eldiven, inişli çıkışlı kariyer yolculuğunda yeniden kendisini kanıtlama çabasında...

İngiltere'de Liverpool formasını da giyen, ancak 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gol sebebiyle akıllardan çıkmayan Karius, uzun bir süre eleştirilerin hedefinde kalmıştı.

Daha sonra zor günler geçiren Alman kaleci, yeni bir maceraya atılarak Türkiye'ye transfer oldu ve Beşiktaş formasını giydi.

Getty Images

2018-2020 yılları arasında, siyah beyazlı ekipte iki sezon kalan Karius'un Liverpool ile sözleşmesi bu yaz sona erdi ve kulüpsüz kaldı.

Ancak, Alman kaleciye piyango gibi bir fırsat doğdu. Kaius, Arap sermayesinin elinde olan Newcastle United ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Newcastle, kaleci Karl Darlow'un yaşadığı sakatlık üzerine Alman eldiveni kadrosuna dahil etme kararı aldı.

(C)Getty Images

Sözleşmesi ne kadar sürecek?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, 29 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius'u ocak ayına kadar kadrosuna kattı.

Yapılan kontratta, sezon sonunda uzatma opsiyonu da var. Buna bağlı olarak Karius'un performansına bakılacak.

Alman kaleci, 2018-2020 yılları arasında Beşiktaş'ın da kalesini korumuş, ancak siyah-beyazlıların beklentilerini karşılayamamıştı.

Daha fazlası için:

İZLE | Wolverhampton'a transfer olan Diego Costa tanıtım klibi hakkında konuştu: "Ölümüne korktum ve başımın fena halde belada olduğunu düşündüm"