Liverpool, formda oyun kurucusu Florian Wirtz'e hücumda alternatif yaratmak için 17 yaşındaki Ajax yeteneği Abdellah Ouazane'yi ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor. Transfer sorumlusu Julian Ward, Alman millî oyuncuya destek sağlama çalışmalarını hızlandırırken çocukluğundan beri Liverpool taraftarı olan Ouazane, kış transfer dönemi öncesinde ciddi bir hedef hâline geldi.

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Ward, ocak ayı için oyun kurucu arayışını hızlandırdı

Anfield Watch'un haberine göre Liverpool'un transfer ekibi, Wirtz'e güvenilir bir alternatif ararken Ouazane'yi Wael Mohya ve Gilberto Mora ile birlikte kısa listesine aldı. Kulüp, Wirtz'in son dönemdeki formundan memnun olsa da Ward, Alman oyuncunun yaratıcılık yükünü tek başına taşıyamayacağını biliyor. Bu nedenle Liverpool, transfer dönemi yeniden açıldığında yedek bir oyun kurucu kadrosuna katma çabalarını yoğunlaştırıyor.

Genç yeteneğin hayali Anfield'da oynamak

Son on yılda Ajax'ın köklü altyapısından çıkan en iyi yeteneklerden biri olarak görülen Ouazane, kulüp ve millî takım düzeyinde şimdiden tarihe geçti. 1,83 metre boyundaki 17 yaşındaki oyuncu, bu yüzyılda Eredivisie'de Ajax adına gol atan en genç dördüncü oyuncu ve Fas A Millî Takımı tarihinin en genç golcüsü.

Amsterdam'da şu anda sol kanatta görev yapsa da Ouazane, genç takımlarda sekiz numara olarak da oynamış klasik bir on numara. Teknik becerisi ve oyun görüşüyle övgü toplayan oyuncu, henüz 16 yaşındayken Fas ile 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Habere göre Ouazane, çocukluğundan beri Liverpool taraftarı ve Anfield'da oynamanın hayalini kuruyor. Bu da kış döneminde bir transferi güçlü bir ihtimal hâline getiriyor.

Iraola, Anfield'daki heyecan verici yükselişe öncülük ediyor

Liverpool'un Ouazane'ye ilgisi, Ward ve teknik direktör Andoni Iraola'nın Arne Slot dönemindeki kötü gidişin ardından genç oyunculardan oluşan baskın bir kadro kurma hedefinin parçası. Manchester United karşısında aldıkları son farklı galibiyet bu yükselişi ortaya koydu. Wirtz, o maçta tek başına 10 gol fırsatı yaratarak Liverpool'un Premier Lig rekorunu kırdı ve kulüp ile millî takımda ilk 11'de başladığı son dokuz maçtaki performansını altı gol ve dört asiste taşıdı.

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Transfer edildiği dönemde kulüp rekoru olan bir bedelle kadroya katılan Wirtz, United karşısında Rio Ngumoha ve Jeremy Jacquet gibi diğer genç yeteneklerin yanı sıra Dominik Szoboszlai, Bradley Barcola ve Victor Munoz ile birlikte öne çıktı. 2009 kuşağının dikkat çeken isimlerinden Ouazane'nin, 2008 doğumlu yetenek Ngumoha ile bir araya gelmesi Liverpool'un uzun vadeli hücum çekirdeğini daha da güçlendirecektir.

Ocak transfer dönemi Liverpool'un kararlılığını sınayacak

Ocak yaklaşırken Ward, Ouazane için resmî teklif yapıp yapmayacağına veya alternatif hedefler Mohya ve Mora'ya yönelip yönelmeyeceğine karar vermeli. Genç oyuncunun katılma isteği açık olsa da Ajax'ı değer verdiği altyapı mezunuyla sezon ortasında yollarını ayırmaya ikna etmek dikkatli müzakereler gerektirecek. Wirtz'e nitelikli bir alternatif sağlamak, Iraola'nın yeniden canlanan takımı büyük kupaları hedeflerken belirleyici olabilir.