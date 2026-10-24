Liverpool FC, bu sezon sezon boyunca lig, kupa ve Avrupa olmak üzere birden fazla kulvarda mücadele ediyor. Bu nedenle Reds’i hiçbir maçı kaçırmadan takip etmek isteyenlerin hangi organizasyonun hangi platformda yayınlandığını bilmesi gerekiyor. İyi haber şu: Doğru platformları bir araya getirirseniz hiçbir maçı kaçırmazsınız.

Liverpool’u takip etmek için hangi yayıncıların gerektiğini aşağıdaki rehberde bulabilirsiniz.

Liverpool FC maçları hangi kanalda? Reds’in TV ve canlı yayın bilgileri

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Liverpool FC’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları TV’de ve internetten canlı nasıl izlenir?

Almanya’daki Premier League yayın haklarının tamamı Sky’da bulunuyor. Yayıncı, ligdeki bütün maçları hem tek maç yayınıyla hem de dönüşümlü yayınla canlı gösteriyor. Liverpool FC’nin maçları da böylece Sky yayın akışında yer alıyor.

Reds’in maçlarını WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden evde ya da dışarıda canlı olarak da izleyebilirsiniz.

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Gelecek maçlar LIV Premier Lig 10:00 BHA

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarını da ekledi. Böylece Liverpool’un Lig Kupası’ndaki veya alt liglerden rakiplere karşı oynayabileceği maçlar da Sky’da canlı yayınlanıyor.

FA Cup ve FA Community Shield, Almanya’da yalnızca DAZN tarafından yayınlanıyor. Platform, Liverpool FC’nin bütün maçları da dahil olmak üzere ilgili karşılaşmaların tamamını canlı gösteriyor.

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Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool maçlarının yayınları da birden fazla platforma dağılıyor. Maçların büyük bölümünü DAZN canlı yayınlıyor. Salı akşamları seçilen bir önemli maç ise yalnızca Amazon Prime Video’da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın hakları büyük ölçüde yeniden düzenlenecek. Paramount+ da Şampiyonlar Ligi yayınlarına katılarak hakların önemli bir bölümünü devralacak. Yeni hak paketine ilişkin bilinen tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

Liverpool FC, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa final, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda canlı yayını ZDF üstlenecek.

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Liverpool FC maçları hangi kanalda? Reds’in TV ve canlı yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

Reds’in seçili maçlarını biz de canlı anlatımla takip edeceğiz. Canlı anlatımını yapacağımız maçların sayfası, karşılaşmanın başlamasından yaklaşık bir saat önce burada yer alacak.

Liverpool FC TV rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler